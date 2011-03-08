جباری استقلال را بهم ریخت/ هنوز از قهرمانی دور نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری که در پایان تمرین عصر امروز تیم استقلال و پس از صرفنظر کردن مظلومی از مصاحبه با خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه رفتار جباری به هیچ وجه حرفه‌ای نبود و او نباید در چنین شرایط حساسی چنین اظهاراتی را بیان کند.

وی افزود: هر بازیکنی که دلش با استقلال نیست باید از این تیم جدا شود و هر کسی که دلش با استقلال است باید با تمام وجود در خدمت استقلال باشد چرا که ما باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم و نباید به خاطر برخی مسائل جزئی مجموعه تیم را زیر سئوال ببریم.

مربی تیم فوتبال استقلال در مورد اظهارات ناصر حجازی که عنوان کرده جباری باید از استقلال اخراج شود، گفت: من به نظر آقای حجازی به عنوان یک پیشکسوت احترام می گذارم ولی این کمیته انضباطی باشگاه است که در مورد جباری تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

فکری در خصوص آخرین وضعیت استقلال در آستانه دیدار با سایپا گفت: خوشبختانه شرایط تیم مطلوب است و مصدومان ما هم برگشته‌اند و تنها امیرحسین صادقی را به دلیل سه اخطاره بودن در دیدار مقابل سایپا در اختیار نداریم که تصور نمی کنم از این بابت با مشکلی مواجه شویم.

وی در خصوص تیم سایپا نیز اظهار داشت: سایپا تیم خوب و با انگیزه‌ای است که از کادر فنی مجربی برخوردار است و تلاش می کند در بازی مقابل ما فوتبال قابل قبولی ارائه کند ولی نباید با وجود تمامی دشواری‌های این دیدار سه امتیاز بازی را از دست بدهیم.

مربی استقلال اضافه کرد: ما در شرایطی هستیم که تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در جدول به ما نزدیک شده‌اند و اگر می خواهیم از کورس قهرمانی عقب نمانیم باید از بازی با سایپا و هر سه امتیاز را بگیریم.

فکری با بیان اینکه "به دلیل زیر کشت رفتن چمن محل تمرین استقلال ناگزیر بودیم در روزهای اخیر روی چمن مصنوعی تمرین کنیم"، اظهار داشت: متاسفانه تمرینات خوبی را انجام نداده‌ایم و تنها ناگزیر بودیم بازیکنان را در شرایط آمادگی حفظ کنیم که امیدواریم این مسئله در بازی برابر سایپا برای ما مشکل ساز نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدارهای استقلال در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: متاسفانه ما از امتیاز خانگی مقابل السد استفاده نکردیم و 2 امتیاز حساس را در این دیدار از دست دادیم و در بازی با النصر کار دشواری پیش رو خواهیم داشت چرا که این تیم در خانه برای کسب 3 امتیاز به میدان می آید.

وی اضافه کرد: البته ما هم بیکار ننشسته‌ایم و برای این بازی برنامه داریم و هدف اصلی ما کسب هر سه امتیاز این بازی خارج از خانه است.

فکری در مورد نزدیک شدن تیم سپاهان به صدر جدول و مطرح کردن خود به عنوان مدعی اصلی قهرمانی گفت: تیم سپاهان تیم بزرگی است و از امکانات فنی، مدیریتی مناسبی بهره می برد اما فاصله امتیازش با ما زیاد نیست و در چند سال اخیر این تیم با آوراژه گل قهرمان لیگ شد همانطور که استقلال دو سال پیش با همین شرایط به عنوان قهرمانی رسید.

مربی استقلال در پایان تصریح کرد: به اعتقاد من قهرمان لیگ دهم در دو سه هفته پایانی مشخص می شود و امیدواریم تا آن زمان استقلال به جمع مدعیان بازگشته باشد.

دیدار تیم‌‎های استقلال تهران و سایپای البرز در هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.