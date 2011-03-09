60 هزار دانشجو در کردستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی سه شنبه شب در مراسم تجلیل از دانشجویان برتر و نخبگان خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 360 نفر دانشجو در سطح استان کردستان وجود داشت که این آمار در حال حاضر به بیش از 60 هزار نف افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 29 درصد جمعیت استان کردستان باسواد بودند، اظهار داشت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون 80 درصد از جمعیت استان کردستان دارای سواد در سطح فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هر ملتی برای طی کردن پله های رشد و طرقی باید اصولی را تعیین کند و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک مجموعه آرمان ها را برای خود طراحی کرده که امروزه تبدیل به الگوی برای جهانیان شده است.

وی به دیدگاه های امام (ره) اشاره کرد و افزود: حضرت امام خمینی (ره) سه هدف والا را شامل براندازی نظام طاغوت، برقراری حکومت اسلامی و زمینه سازی نهضت جهانی اسلام برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم کرد که در آن شرایط رسیدن به این اهداف غیر ممکن بود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بیان داشت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با طی کردن پله های رشد و طرقی توسط جوانان کشور عظمت دیدگاه های امام خینی (ره) و نظام برای جهانیان روشن تر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام با ایجاد بی اعتمادی بین کشورهای دیگر سعی در رسیدن به اهداف شوم خود دارند، افزود: جمهوری اسلامی ایران در سایه بهره گیری از قدرت اسلام و ایجاد حس خود باوری و اعتماد در جوانان توانست بالاترین قدرت های جهانی را کسب کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی به کسب موفقیت های جوانان در بخش های پزشکی، نانو، هوا و فضا در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: عمده دانشمندانی که افتخارات بزرگی را برای ما به ارمغان آورده اند جوانان 30 تا 35 ساله هستند.

وی با اشاره به حرکت و شتاب نظام در عرصه های مختلف یادآور شد: مهمترین هدف دشمن در فتنه 88 ایجاد مانع برای جلوگیری از این حرکت و پویایی بود و برای رسیدن به اهداف خود به هر کاری دست می زد ولی با توجه به آگاهی و حضور مردم در صحنه این فتنه گران به اهداف شوم خود نرسیدند و برای همیشه در تاریخ محو شدند.