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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

سالاری تاکید کرد:

نظام اداری کشور تنبل است/ باید با کاغذ خداحافظی کنیم

نظام اداری کشور تنبل است/ باید با کاغذ خداحافظی کنیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: نظام اداری و بروکراسی کشور فرسوده و تنبل است و باید برای افزایش کارآیی نظام اداری وزن آن را کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز سالاری عصر سه شنبه در دهمین جلسه کارگروه تحول اداری استان هرمزگان در خصوص تفاهم نامه تحول اداری، بیان داشت: این تفاهم نامه در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تحول اداری و همچنین کوچک سازی دولت تدوین شده است.

وی ادامه داد: زمان اجرای این تفاهم نامه به مدت پنج سال از ابتدای سال 90 تا پایان سال 94 است و از جمله اهداف مهم آن می توان به اجرای 10 برنامه تحول اداری، کاهش تصدی گری دولت در بخشهای مختلف، توسعه دولت الکترونیک و ساماندهی نیروهای انسانی اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان با اشاره به پیر بودن نظام اداری کشور، اظهار داشت: سیستم اداری کشور ما حدود 80 سال سابقه دارد و بسیاری از فرآیندهای کنونی آن قدیمی هستند که اگر اصلاح نشوند با مشکلات فروانی در آینده مواجه خواهیم شد.

سالاری افزود: دولت برای خدمات رسانی بهتر به مردم باید کوچک و چابک شود و فقط کارهای برنامه ریزی و نظارت را انجام دهد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه دولت الکترونیک، عنوان کرد: در حال حاضر ما در استانداری هرمزگان 70 تا 80 درصد کارها را از طریق رایانه انجام می دهیم و برای بسیاری از نامه نگاریها دیگر از کاغذ استفاده نمی کنیم و در واقع باید برای بهتر شدن روند کارهای اداری با کاغذ خداحافظی کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: ما باید در آینده در دفاتر پیشخوان دولت 900 خدمت را به مردم ارائه دهیم و تعداد این دفاتر در سال آینده در استان هرمزگان به 120 دفتر می رسد.

سالاری تاکید کرد: نظام اداری و بروکراسی کشور فرسوده و تنبل است و باید وزن آن را کم کنیم تا کارآیی بهتری داشته باشد.

وی با اشاره به اصلاح فرآیندها در نظام اداری، بیان داشت: تعداد فرآیندهای اداری از هزار و 500 فرآیند در گذشته به 700 فرآیند کاهش یافته است باید دیگر فرآیندهای دست و پاگیر در نظام اداری را هم اصلاح و یا حذف کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان با تاکید بر ممنوعیت جذب نیرو در دستگاههای دولتی در سال آینده، عنوان کرد: دستگاههای دولتی فقط می توانند به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر یک نفر نیرو جذب کنند و دستگاههای حاکمیتی هم به ازای رفتن هر یک نفر می توانند یک نفر نیرو جذب کنند.

سالاری در خصوص نیروهای شرکتی گفت: کلیه نیروهای شرکتی باید تا پایان سال جاری به نیروهای قراردادی تبدیل شوند.

کد مطلب 1270278

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