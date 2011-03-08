فعالیت واحدهای دامی آذربایجان شرقی فاقد توجیه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهردرتبریز، یونس ژائله عصر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دامداران آذربایجان شرقی اظهار داشت: میزان و کیفیت تولید باید به شاخصه های بین المللی نزدیک شود تا توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کاهش یا افزایش قیمت و کیفیت شیر در بخش شیرینی و شکلات هم تاثیرگذار است، گفت: مشکلات یک بخش از صنایع غذایی به بخشهای دیگر هم تاثیر گذاشته و در نهایت به تولید داخلی لطمه می زند.

مدیر عامل شرکت شیرین عسل بر ارتقای کیفیت محصولات برای توان رقابت صادراتی تاکید کرد و گفت: منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باید به صورت اصولی و زیرساختی برای حمایت از تولید کنندگان صرف شود.

30 درصد تسهیلات بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی به دامداران پرداخت شد

همچنین مدیر امور شعب بانک کشاورزی در آذربایجان شرقی در این نشست از پرداخت 30 درصد تسهیلات بانک کشاورزی در سالجاری به دامداران استان خبرداد.

داود برنج فروش آذر اعلام کرد: از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده تا پایان بهمن ماه 900 میلیارد ریال به دامداران اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه امسال به بیشتر واحدهای تولید فراورده های لبنی استان ، سرمایه در گردش اعطا شده است، گفت: تمام مراکز جمع آوری شیر هم از تسهیلات این بانک استفاده کرده اند.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی با توجه به افزایش سرمایه بری فعالیت های کشاورزی خواستار ورود دیگر بانک ها به فعالیت در این حوزه شد.

وی از معوقات بالای تسهیلات اعطا شده به بهره برداران بخش کشاورزی خبرداد و خواستار تسریع در بازپرداخت این معوقات شد.

رحمان جباری نماینده بانک مرکزی در استان نیز با اشاره به اینکه شبکه بانکی در خدمت تولید است، اظهار امیدواری کرد: مدیران واحدهای تولیدی که معوقات بانکی دارند ، با بهینه سازی سامانه تولید از سنتی به صنعتی توان پرداخت بدهی های خود را بازیابند.