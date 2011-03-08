ساخت مسکن برای مددجویان بهزیستی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مدیرکل بهزیستی عصر سه شنبه در شورای اداری بهزیستی کرمان در کهنوج به تشریح آثار مثبت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در جامعه بویژه تاثیر مستقیم آن در زندگی مددجویان تحت حمایت بهزیستی پرداخت و بار دیگر از مسئولان بهزیستی در سراسر استان خواست تا همچنان جامعه هدف بهزیستی را برای مدیریت صحیح یارانه های نقدی خود توجیه کنند.

وی توجه ویژه مدیران را به طرح بزرگ نهضت تامین مسکن مددجویان خواستار شد و افزود: منتظر آن نباشید که تمام شرایط برای خانه دار شدن مددجویان خود به خود فراهم شود، شما موظف هستید تا رایزنیها، هماهنگیها و پیگیریهای لازم را بصورت شبانه روزی با مسئولان مرتبط با این طرح از جمله بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی، شهرداری و حتی خیرین و انبوه سازان مسکن جهت اجرای موفق طرح در شهرستانها فراهم کنند.

وی یادآور شد: در سایه این پیگیریها و تلاشهای شبانه روزی است که می توان لبخند رضایت ناشی از خانه دار شدن را بر لبان مددجویان نشاند.

وی مدیران بهزیستی را به پرهیز از تجمل گرایی، اسراف و حیف و میل بیت المال فراخواند و گفت: مبادا به واسطه اسراف و حیف و میل بیت المال و اعتبارات تخصیص یافته شاهد روزی باشیم که نتوانیم به درخواست کمک موردی، درمان، تعمیر مسکن، تامین جهیزیه و ازدواج، شهریه دانشگاه و تحصیل و.... مددجویان پاسخ مثبت بدهیم.

مدیرکل بهزیستی، داشتن انضباط مالی و قانون گرایی از ویژگیهای مهم مدیران دولت عدالت محور دانست و گفت: در بحث پرداختهای مالی و هزینه کرد اعتبارات بگونه ای عمل نمائید که سر سوزنی شبهه وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: براساس برنامه پنجم توسعه کشور موظف هستیم تا هر سال 10 درصد از مددجویان را به بازتوانی برسانیم از این رو باید با پالایش مددجویان و شناسایی مددجویان قابل بازتوانی زمینه را برای قادر سازی ایشان فراهم کنیم.

عباسی گفت: مجموعه اقداماتی که در این دولت ها درخصوص بالا بردن سطح رفاه اجتماعی جامعه هدف بهزیستی صورت گرفته بی نظیر است و هر انسان منصف و منطقی می تواند این تاثیرات را بخوبی در منطقه جنوب کرمان مشاهده کند.

حجت الاسلام محمد امیری، نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه طی سخنانی از نگاه و رویکرد تخصصی بهزیستی به مسائل، بویژه آسیبهای اجتماعی، توانمند سازی و توانبخشی تقدیر کرد و گفت: با درک اهمیت فعالیتهای تخصصی بهزیستی و تاثیرات مثبتی که مجموعه فعالیتهای در حال انجام بهزیستی در آرامش روحی، روانی جامعه دارد، همواره در مجلس مدافع طرحها و برنامه های بهزیستی بوده ایم و در فصل بودجه نیز نگاه مثبت مجلسیان به اعتبارات بهزیستی و کمک به این نهاد مقدس همواره حاکم بوده است.