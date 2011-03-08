به گزارش خبرنگار مهردرتبریز، وهاب عبداللهی شامگاه سه شنبه در جلسه مشترک بانک توسعه تعاون استان و تعاونگران شهرستان هریس، از عضویت 54 هزار نفر در تشکل‌های تعاونی این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر 148 تشکل تعاونی در شهرستان با سرمایه اولیه یک میلیارد و 500 میلیون ریال و سرمایه کلی چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به ثبت رسیده‌اند.

رئیس اداره تعاون شهرستان هریس اظهار داشت: این تعداد تعاونی در کنار ایجاد زمینه عضویت برای 54 هزار نفر زمینه اشتغال یک هزار و 600 نفر را نیز فراهم کرده‌اند.

عبداللهی اضافه کرد: از تعداد 148 تعاونی به ثبت رسیده در شهرستان هریس 30 درصد از کل تعاونی‌ها خدماتی، 30درصد تولیدی و 40 درصد باقیمانده صنعتی و معدن است.

رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت مقوله تعاون در جامعه از اعطای تسهیلات بلند مدت با سود بانکی چهار درصد که از طرف وزارت تعاون برای طرح‌های توجیهی و بنگاه‌های زودبازده ارائه می‌شود، خبر داد.

پرویز صادقی ابراز امیدواری کرد با افتتاح حساب تشکل‌های تعاونی در بانک توسعه تعاونی زمینه رونق این بخش و افزایش تعامل دو طرفه بیش از پیش فراهم آید.