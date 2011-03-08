به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی عصر سه شنبه در دیدار رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) و مدیران روابط عمومی منطقه 3 دانشگاه‌های کشور اظهار داشت: اصلاح دانشگاه‌ها و اسلامی‌کردن آنها به این است که ما بدانیم سفره خلقت، کتاب الهی است؛ یعنی خدای سبحان آنچه در عمق زمین تا اوج سپهر است را به عنوان سفره پذیرایی آفرید و ما را مهمان این سفره قرار داد تا از اینها، بهره‌های عملی و علمی ببریم.



استاد برجسته حوزه علمیه تاکید کرد: کار اصلی دانشگاه، اسلامی کردن دانش است نه اینکه مسلمان بپروراند. الان لاشه علم در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود نه خود دانش.



وی با تاکید بر لزوم اسلامی شدن علوم دانشگاه‌ها گفت: دانش کنونی دانشگاه‌ها و متون درسی، توان آن را ندارد که انسان را الهی بار بیاورد.



وی تاکید کرد: انسان هم می‌تواند از اسرار درون آگاه شود و هم بایداز نظام بیرون آگاه شود؛ چون خدای سبحان همه این سفره خلقت را آفرید و بعد خطاب به انسان فرمود که اینها را برای شما آماده کردم. اگر کسی از این نعمت‌ها استفاده نکرد، برای این است که هاضمه او ضعیف است.



خداوند از انسان کریمانه پذیرایی می‌کند



آیت‌الله جوادی آملی اولین وظیفه دانشگاه‌ها را شناخت این سفره الهی و غذاهای آن دانست و تصریح کرد: کسی که درباره آسمان و زمین و زمان و عمق اقیانوس‌ها و... فکر نمی‌کند مانند مهمانی است که نمی‌داند سر سفره چه چیزهایی قرار دارد.



مفسر بزرگ قرآن کریم با یادآوری این نکته مهم که خدای سبحان انسان را که مهمان خود قرار داده، کریمانه از او پذیرایی می‌کند، تصریح کردند: وقتی خدای سبحان از انسان سخن به میان می‌آورد، او را با کرامت یاد می‌کند.



آیت‌الله جوادی آملی با طرح این سئوال که چرا انسان کریم است؟ به آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقنَاهُم منَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقنَا تَفْضِیلاً »، اشاره کرد و اظهار داشت: انسان، خلیفه و نماینده کریم است و نماینده خدای کریم از کرامت برخوردار است.



وی تاکید کرد: انسان اگر به سمت فراز حرکت کند خلیفه الله می‌شود و اگر فرود پیدا کند « اولئک کالانعام» می‌شود. در این وسط برخی‌ها به قله و بعضی‌ها به دره نزدیک هستند.



غربی‌ها بدترین جفا را به علم طب کردند



مفسر بزرگ قرآن کریم تصریح کرد: بسیاری از غربی‌ها، انسان را حیوانی می‌دانند که حرف می‌زند، لذا همایش‌هایی را برای شناسایی بیماری‌های مشترک انسان و حیوان برگزار می‌کنند. اینها انسان را که معلوم است در حد حیوان تنزل می‌دهند.



وی خاطرنشان کرد: غربی‌ها بدترین جفا را به علم شریف طب کردند، برای اینکه علم شریف طب را که معلوم است، به بیطاری تنزل دادند و وقتی معلوم تنزل پیدا کرد، علم هم تنزل پیدا می‌کند.



آیت‌الله جوادی آملی افزود: اگر علوم را که چشم و چراغ دانشگاه است به دست غربی‌ها بدهید، آنها به جای اینکه علوم را بالا ببرند، جایگاه آن را تنزل می‌دهند.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها اول باید انسان را بشناسد و بشناساند و بعد علوم را اسلامی کند، به خاطر اینکه علوم ما یا انسانی است و یا اگر انسانی نبود، کاربردش برای جامعه انسانی است.



با صرف تفکیک جنسیتی، دانشگاه‌ها اسلامی نمی‌شوند



آیت‌الله جوادی آملی با یادآوری این نکته که صرف تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و ساختن مسجد و حسینیه در این مکان‌ها و درج آرم جمهوری اسلامی و تصاویر امام و رهبری در ابتدای کتاب‌های درسی، دانشگاه‌ها اسلامی نمی‌شوند، تصریح کردند: اینها جزو وظایف اولیه دانشگاه‌هاست؛ وظیفه اصلی دانشگاه‌ها اسلامی کردن دانش و علم است.



وی همچنین به جایگاه مهم آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: دانشگاه از آموزش و پرورش جدا نیست، بلکه همه اینها در زیر سایه نظام اسلامی هستند.



این مرجع تقلید گفت: ورودی دانشگاه‌ها، خروجی آموزش و پرورش است و اگر دانش و متون درسی آموزش و پرورش اسلامی شود، دیگر خروجی آن که ورودی دانشگاه‌هاست آسیبی نمی‌بیند.



آیت‌الله جوادی آملی در پایان سخنان خود گفت: دانش آموزان و دانشجویان امانت الهی هستند. اگر کسی خدای نکرده در دانشگاه‌ها و یا مدارس به اشتباهی مرتکب شود، فرزندان خود آنها هم از این اشتباه آسیب می‌بیند و وقتی فرزندان آنها آسیب ببینند، زندگی آنها تلخ می‌شود اما وقتی زندگی آنها شیرین است که فرزندان صالح داشته باشند.

