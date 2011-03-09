بودجه 90 نسبت به بودجه سال 89 جسورانه تر تنظیم شده است

محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده تا پیش از فرا رسیدن عید نوروز، اظهار داشت: نهایی شدن بودجه در روزهای پایانی سال موضوع خیلی مهم نیست و اتفاق خاصی در کشور رخ نمی دهد پس جای نگرانی نیست.

وی اضافه کرد: در صورت طولانی شدن روند تصویب بودجه سال 90 بطوریکه تا پایان سال نهایی شدن لایحه بودجه انجام نشود می توان با حکم قانونی بصورت کوتاه مدت مجوزی به دولت داد تا دولت در پرداخت های خود اوایل سال جدید دچار مشکل نشود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان هزینه کرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی معمولا تیر ماه است بنابراین در این مورد مشکلی برای دولت بوجود نخواهد آمد.

وی در عین حال تصریح کرد: البته اراده مجلس بر این است که تا پایان سال لایحه بودجه 90 را نهایی کند اما اگر هم این اتفاق نیافتاد در روزهای آغازین سال جدید این کار صورت می گیرد و مشکلی بوجود نخواهد آمد.

فرهنگی ابراز امیدواری کرد که از سالهای بعد دولت لایحه بودجه را به موقع (آذرماه) به مجلس برساند تا این محدودیت ها و مشکلات بوجود نیاید.

وی همچنین در خصوص تصویب یک دوازدهم لایحه بودجه 90 گفت: این کار مانع قانونی دارد بطوریکه در آیین نامه داخلی مجلس تصریح شده که لایحه یک دوازدهم یا چند دوازدهم را باید دولت ارائه کند و چون بعید است که دولت در این مدت کوتاه تا پایان سال چنین لایحه ای را تدوین کند و به مجلس دهد طبیعتا رسیدگی آن هم میسر نخواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه 90 بستگی به عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس دارد بطوریکه حداقل ظرف این هفته لایحه بودجه 90 را به مجلس دهد، گفت: البته این احتمال هم وجود دارد که کمیسیون تلفیق موفق نشود و کار به اوایل سال جدید کشیده شود.

وی در بیان مقایسه بودجه 90 نسبت به 89 عنوان کرد: لایحه بودجه 90 نسبت به سال 89 جسورانه تر تنظیم شده است یعنی حجم اعتبارات دولت و شرکت ها رشد بیش از 40 درصدی را داشته است بطوریکه حدود سیصد و بیست و چند هزار میلیارد به پانصد و بیست و چند هزار میلیارد تبدیل شده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: براین اساس یک افزایش جدی در اعتبارات را شاهدیم که البته بخش قابل توجه آن در شرکت ها مربوط به هدفمند کردن یارانه ها است و در این رابطه رقم قابل توجه 56 هزار میلیارد در قالب شرکت ها دیده شده است چون قانون این را می گوید و بقیه هم در حوزه پروژه های عمرانی و بخشی هم در اعتبارات جاری و اعتبارات حمایتی در بودجه رخ داده است ضمن اینکه قیمت نفت را هم در آن بالا گرفته اند که با توجه به قیمت بازار این کارغیر واقع بینانه نیست.

وی در خصوص اثرات تورمی لایحه بودجه 90 نیز گفت: اثرات تورمی لایحه بودجه 90 آن مقداری که در حوزه های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی صورت می گیرد کمتر است چون مستمر نیست اما در اعتبارات جاری چون جنبه مستمر دارد ممکن است آثار تورمی هم داشته باشد.