رفتار سعد حریری کودکانه است

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه المنار در مطلبی با عنوان "حریری هیچگاه طرفدار مقاومت نبوده است" آورده است: "سعد حریری" و گروهش کی طرفدار مقاومت بوده اند که هم اکنون بخواهند از دایره طرفداری آن خارج شوند؟

این رسانه لبنانی افزود: در همه حوادث لبنان از انتخابات 2005 تا جنگ اسرائیل علیه مقاومت و لبنان وی هیچ گاه از تلاش برای هدف قرار دادن مقاومت فروگذاری نکرده است.

وی زمانی که معادله ارتش، مردم و مقاومت مورد تایید قرار داد برای رسیدن به ریاست دولت بود زیرا پس از آن شروع به توطئه ضد مقاومت از طریق آنچه دادگاه بین المللی خوانده می شود کرد. وی هنگامی که از آمریکا بازگشت برای نشان دادن خشم از برکناری اش، به سلاح مقاومت حمله کرد.

المنار بیان کرد: مواضع این مرد همیشه متناقض است. اما وی همیشه ضد مقاومت و سلاحش بوده و از هیچ توطئه ای علیه آن دریغ نکرده است. موضع وی در ترکیه هیچگاه از اذهان پاک نمی شود که حریری گفته بود هم اکنون زمان تسلیم سلاح مقاومت به دولت فرا رسیده است.

حریری در همه نشستهای منطقه ای و عربی موضعی ضد مقاومت اتخاذ کرد. وی همواره از روابط محکم خود با مصر سابق و عربستان برای فشار علیه سلاح مقاومت استفاده کرده است.

المنار می افزاید: سخنان گروه چهارده مارس با اصطلاحات به کار رفته از سوی صهیونیستها از جمله "باراک" و" اشکنازی" مترداف است. حریری اگر زمانی دم از سلاح مقاومت زده است فقط لفظی بوده که برای رسیدن به مقاصدش بوده است.

هنگامی که وی از قدرت برکنار شد به موجود ویرانگری تبدیل شد و گرنه چه مناسبتی داشت که در مراسم بزرگداشت پدرش به سلاح مقاومت حمله کند؟ وی قصد دارد که خواسته های اسرائیل و آمریکا را اجابت کند.

المنار بیان کرد: حریری قادر به تفسیر شرایط کنونی کشورهای عربی نیست. وی رفتاری کاملا کودکانه دارد و همانند طفلی است که اسباب بازی را از وی گرفته باشند. وی برای بدست آوردن آنچه از وی گرفته اند حاضر است همه چیز را خراب کند.

آنچه سعد حریری انجام می دهد دامن زدن به مشکلات طایفه ای و مذهبی است. این گروه پرونده زیادی در زمینه زد وبندهای مالی و غیره دارند.