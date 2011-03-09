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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۱

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

شمشیربازان جوان اسلحه فلوره و اپه امروز به میدان می‌روند

شمشیربازان جوان اسلحه فلوره و اپه امروز به میدان می‌روند

مسابقات شمشیربازی قهرمانی رده‎های پایه آسیا از روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای رده سنی جوانان پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، روز نخست مسابقات شمشیربازی رده‌های پایه قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان با برگزاری دیدارهای اسلحه فلوره دختران  و اپه پسران پیگیری خواهد شد. تیم شمشیربازی جوانان کشورمان در هر یک از این دو تیم چهار بازیکن در اختیار دارد. 

قرعه ‌کشی و گروه‌بندی دیدارهای روز نخست مسابقات شمشیربازی نوجوانان و جوانان آسیا در رده سنی جوانان سه شنبه شب در بانکوک - محل برگزاری این رقابت‎ها - انجام شد. بر این اساس هر یک شمشیربازان کشورمان طبق  گروه‌بندی زیر دیدارهای خود در دور نخست رقابت‎های اسلحه فلوره دختران و اپه پسران را برگزار می‎کنند:

اسلحه فلوره دختران:
مطهره محسنی: لبنان، قزاقستان، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور
سحر محمدیان: ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، اندونزی، چین، چین تایپه
الهه قهرمانی: ژاپن، فیلیپین، تایلند، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی
سروناز مرتضوی: سنگاپور، هنگ کنگ، استرالیا، چین، ماکائو

اسلحه اپه پسران:
بهداد مرادی: قزاقستان، تایلند، هنگ کنگ، امارات، مالزی، چین تایپه
سامان آزادیان: ازبکستان، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، هند
محمد کیهانی: ازبکستان، تایلند، استرالیا، مالزی، قطر، سنگاپور
محمد اسماعیلی: ژاپن، هنگ کنگ، قطر، چین تایپه، کره جنوبی

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که از 14 اسفندماه در بانکوک تایلند آغاز شده است تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. تیم نوجوانان کشورمان  در این رقابت‌ها به دو مدال برنز - انفرادی و تیمی - دختران و یک مدال نقره تیمی پسران دست یافت.

کد مطلب 1270291

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