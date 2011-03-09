به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، روز نخست مسابقات شمشیربازی ردههای پایه قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان با برگزاری دیدارهای اسلحه فلوره دختران و اپه پسران پیگیری خواهد شد. تیم شمشیربازی جوانان کشورمان در هر یک از این دو تیم چهار بازیکن در اختیار دارد.
قرعه کشی و گروهبندی دیدارهای روز نخست مسابقات شمشیربازی نوجوانان و جوانان آسیا در رده سنی جوانان سه شنبه شب در بانکوک - محل برگزاری این رقابتها - انجام شد. بر این اساس هر یک شمشیربازان کشورمان طبق گروهبندی زیر دیدارهای خود در دور نخست رقابتهای اسلحه فلوره دختران و اپه پسران را برگزار میکنند:
اسلحه فلوره دختران:
مطهره محسنی: لبنان، قزاقستان، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور
سحر محمدیان: ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، اندونزی، چین، چین تایپه
الهه قهرمانی: ژاپن، فیلیپین، تایلند، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی
سروناز مرتضوی: سنگاپور، هنگ کنگ، استرالیا، چین، ماکائو
اسلحه اپه پسران:
بهداد مرادی: قزاقستان، تایلند، هنگ کنگ، امارات، مالزی، چین تایپه
سامان آزادیان: ازبکستان، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، هند
محمد کیهانی: ازبکستان، تایلند، استرالیا، مالزی، قطر، سنگاپور
محمد اسماعیلی: ژاپن، هنگ کنگ، قطر، چین تایپه، کره جنوبی
مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که از 14 اسفندماه در بانکوک تایلند آغاز شده است تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. تیم نوجوانان کشورمان در این رقابتها به دو مدال برنز - انفرادی و تیمی - دختران و یک مدال نقره تیمی پسران دست یافت.
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