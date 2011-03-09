امکان بازگشتم به دنیای کشتی کم است

مهدی حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شرایط کتفم اصلاً‌ مناسب نیست و باید تا سه ماه آینده لیزر درمانی کنم. قصد داشتم در رقابت های انتخابی تیم ملی در تیرماه کشتی بگیرم اما با توجه به مشکل مصدومیتم فعلاً نمی توانم به دنیای قهرمانی باز گردم.

حاجی زاده در پایان با اشاره به اینکه دوست دارد پس از چند سال دوباره به دنیای قهرمانی بازگردد خاطر نشان کرد: اگر مصدومیت اجازه می داد و تمرین داشتم حتماً با همین وضعیت هم کشتی می گرفتم اما چون تمرین مناسب ندارم صلاح نیست بی گدار به آب بزنم.

در روزهای اخیر اخباری در مورد بازگشت دارنده مدال طلای رقابتهای جهانی سال 2002 تهران و مدال برنز بازیهای پوسان مطرح شده بود.