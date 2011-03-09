حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار پرسپولیس - شهرداری تبریز گفت: بازی با پرسپولیس برای ما سخت و دشوار خواهد بود اما با بازی خوبی که مقابل سپاهان به نمایش گذاشتیم، روحیه تیم تقویت شده و بازیکنان به این باور رسیده‌اند که می توانند حتی تیم پرسپولیس را در تهران شکست دهند.

وی با یادآوری اینکه تیمش در مصاف با سپاهان اصفهان مستحق شکست نبوده است، افزود: اگر روندی که در بازی با سپاهان داشتیم را حفظ کنیم، می توانیم در تهران پرسپولیس را شکست داده و به سه امتیاز برسیم. شاید امتیازهای دیدار روز جمعه برای پرسپولیس چندان مهم نباشد اما برای ما حیاتی است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: برای فرار از انتهای جدول به سه امتیاز دیدار با پرسپولیس نیاز داریم. امتیاز تیم‌های انتهای جدولی بسیار کم است و اگر دیر بجنیم عقب می افتیم. همین الان هم فاصله ما خیلی با انتهای جدول خیلی کم شده است.

درخشان با ابراز اطمینان از اینکه دیدار پرسپولیس - شهرداری تبریز جذاب و تماشایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: شک نکنید با تمام قدرت به مصاف پرسپولیس می‌رویم. تک تک امتیازهای این بازی برای ما حائز اهمیت است و با تمام توان برای پیروزی می جنگیم.

وی جنگ تیمش را در هفته‌های انتهایی لیگ برتر "جنگ بقا" خواند و گفت: به امید برد پرسپولیس به تهران می آییم و با ترکیبی تهاجمی به میدان خواهیم رفت تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز احساس خود از رویارویی با تیم سابقش را این چنین توصیف کرد: من در پرسپولیس بازی کرده و مربیگری کرده‌ام و خاطرات خوبی از این تیم دارم اما نگاهم امروز به شهرداری است. من امروز مربی شهرداری تبریز هستم و نهایت توانم را به کار می گیرم تا این تیم در لیگ برتر بماند. شک نکنید شهرداری تبریز را در لیگ برتر حفظ می کنم.

درخشان در خاتمه اعلام کرد، حبیب گردانی، مدافع تیم فوتبال شهرداری تنها غایب این تیم در دیدار با پرسپولیس تهران خواهد بود.

تیم فوتبال شهرداری تبریز روز جمعه هفته جاری در چارچوب هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.