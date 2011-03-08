لاریجانی انتخاب مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله مهدوی کنی

ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

انتخاب حضرتعالی توسط اعضای معظم مجلس خبرگان رهبری به عنوان ریاست این مجلس و سایر حضرات آقایان هیئت رئیسه تبریک عرض می نمایم.

جنابعالی از شخصیت های برجسته، نقش آفرین و دارای و سوابق درخشان در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می باشید که انشاءالله با مدیریت آنجناب شاهد تحولات چشمگیری در انجام فعالیت ها و وظایف مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.

همچنین از خدمات ارزشمند حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که همواره به عنوان یار صدیق و وفادار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری می باشند در طول تصدی ریاست مجلس خبرگان تقدیر و تشکر می کنم.