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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۲

با صدور پیامی/

لاریجانی انتخاب مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان را تبریک گفت

لاریجانی انتخاب مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب آیت الله مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله مهدوی کنی
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری

انتخاب حضرتعالی توسط اعضای معظم مجلس خبرگان رهبری به عنوان ریاست این مجلس و سایر حضرات آقایان هیئت رئیسه تبریک عرض می نمایم.

جنابعالی از شخصیت های برجسته، نقش آفرین و دارای و سوابق درخشان در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می باشید که انشاءالله با مدیریت آنجناب شاهد تحولات چشمگیری در انجام فعالیت ها و وظایف مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.

همچنین از خدمات ارزشمند حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که همواره به عنوان یار صدیق و وفادار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری می باشند در طول تصدی ریاست مجلس خبرگان تقدیر و تشکر می کنم.

کد مطلب 1270295

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