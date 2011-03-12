امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از قهرمانی در بازیهای آسیایی صحبت هایی از جانب مسئولان برای رفع مشکلات آینده زندگی ما از جمله ایجاد شغل مناسب برای ورزشکاران مطرح شد.

وی ادامه داد: نداشتن شغل به یک دغدغه جدی برای من و بیشتر اعضای تیمهای ملی کشتی آزاد وفرنگی تبدیل شده است. وقتی آینده‌ات تضمین نباشد و از نظر روحی و روانی تحت فشار باشی نمی توانی با تمرکز تمرینات را دنبال کرده و در نتیجه آینده قهرمانی ات هم به خطر می افتد.

نوروزی با اشاره به اینکه شاید رئیس فدراسیون کشتی برای حل این مشکل تلاش می کند ولی این امر احتیاج به یک قانون خاص دارد تصریح کرد: ما در کشتی درآمدی نداریم فقط حق حضور در اردوها را دریافت می کنیم که آنهم از زمان حضور یزدانی خرم در کشتی باب شد و گرنه در گذشته از این خبرها نبود و این حقوق نیز خرج خورد و خوراک هزینه رفت و آمد می شد.

وی تاکید کرد: خانواده ام در شیراز مستاجر هستند و از من به عنوان یک قهرمان ملی انتظار دارند ولی من نمی توانم کاری برای آنها انجام دهم.

نوروزی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به روحیه ای که محمد بنا سرمربی تیم ملی به ما می دهد فقط به عشق مردم و سرافرازی ایران روی تشک مبارزه حاضر می شویم و کم کردن کیلوهای اضافی و فشار تمرینات سخت را تحمل می کنیم.