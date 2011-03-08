آغاز طرح ویژه نظارت نوروزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمید رضا کریم شامگاه سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح از 15 اسفند ماه سال جاری شروع شده و تا 21 فروردین ماه سال جدید ادامه خواهد داشت و با اجرای این طرح تمامی واحد های صنفی و تولیدی زیر ذره بین نظارت قرار دارند .

وی هدف سازمان تعزیرات حکومتی از برگزاری این طرح را حفظ حقوق شهروندی اعلام کرد وگفت: در این طرح به شکایات مردمی در رابطه با کم فروشی، احتکار، تقلب و بویژه گرانفروشی در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی و اعلام نتیجه خواهد شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: با هماهنگیهای بعمل آمده با سایر دستگاه های نظارتی اقدامات موثری در جهت کنترل و نظارت و مدیریت بازار بعمل خواهد آمد.

کریم خاطر نشان کرد: شهروندان محترم می توانند شکایات خود را به سامانه 124 سازمان بازرگانی استان و یا با شماره تماس 5539612 و 5539918 به صورت تلفنی گزارش و یا همچنین به صورت حضوری با مراجعه به اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ارائه شکایت خود مطمئن باشند خادمان مردم در اداره کل تعزیرات حکومتی استان با سرعت و دقت بیشتری پرونده های متخلفان صنفی را مورد رسیدگی و اعمال قانون قرار خواهند داد و در این راستا به هیچ وجه از حقوق مردم کوتاه نخواهند آمد.