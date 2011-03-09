برگزار نشدن مسابقه انتخابی دلیل افت کشتی آزاد است

تقی اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از رموز موفقیت کشتی ایران در سالهای دور برگزاری مسابقات انتخابی با حضور تمامی مدعیان بود. علت اینکه کشتی ایران نتوانسته اند در چند سال اخیر شاهد رشد و شکوفایی باشد به خاطر این است که نفرات ملی پوش به صورت انتصابی برگزیده می شوند.

اکبرنژاد تصریح کرد: اگر قصد داریم تا چند تیم ملی خوب و سطح بالا داشته باشیم باید کشتی گیران از فیلتر مسابقه انتخابی به تیم ملی راه پیدا کنند و هیچ فردی بی دلیل از حضور در این مسابقات معاف نشود.