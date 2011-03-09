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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۶

اکبرنژاد در گفتگو با مهر:

برگزار نشدن مسابقه انتخابی دلیل افت کشتی آزاد است

برگزار نشدن مسابقه انتخابی دلیل افت کشتی آزاد است

مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد گفت: برگزار نشدن مسابقات انتخابی دلیل افت کشتی آزاد و نداشتن پشتوانه مناسب است.

تقی اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از رموز موفقیت کشتی ایران در سالهای دور برگزاری مسابقات انتخابی با حضور تمامی مدعیان بود. علت اینکه کشتی ایران نتوانسته اند در چند سال اخیر شاهد رشد و شکوفایی باشد به خاطر این است که نفرات ملی پوش به صورت انتصابی برگزیده می شوند.

 اکبرنژاد تصریح کرد: اگر قصد داریم تا چند تیم ملی خوب و سطح بالا داشته باشیم باید کشتی گیران از فیلتر مسابقه انتخابی به تیم ملی راه پیدا کنند و هیچ فردی بی دلیل از حضور در این مسابقات معاف نشود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بطور قطع نفرات برگزیده از طریق مسابقات انتخابی از انگیزه بالایی برای رقابت برخورد دارند و هیچ زمانی  کشتی گیری در ترکیب تیم ملی احساس امنیت نکرده و رقابت لازم در اوزان مختلف ایجاد می شود.
کد مطلب 1270301

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