ظرفیت نخبگان فارس برای استراتژی توسعه متوازن استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی اساتید و نخبگان فارس گفت: استراتژی توسعه متوازن، دانش بنیان، عمل گرا و مسئله محور در دستور کار قرار دارد که در این راه باید از ظرفیت نخبگان و اساتید استفاده شود.

استاندار فارس توسعه عقلانیت و منطقی سازی را از دلایل بهره وری بیشتر اعلام کرد و ادامه داد: هر قدر در حوزه مناسبات اجرایی به سمت توسعه عقلانیت و منطقی سازی حرکت کنیم بهره وری افزایش خواهد یافت.

احمدزاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مدیران فارس باید بیشتر به کسب دانش توجه کنندT تصریح کرد: مدیران استان انسانهای خوبی هستند ولی باید سطح دانش خود را ارتقا دهند درحالیکه می توان با استفاده از پتانسیل بالای علمی نخبگان در استان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

وی یادآور شد: سازمانهای استان فارس اهداف مشخصی را دنبال نمی کنند و کمتر اداره و یا سازمانی برون داد و درون داد خود را مورد سنجش قرار می دهد و در این خصوص شاخص پذیری و شخصیت پذیری در سازمانها و ادارت استان کمتر دیده می شود که البته در این راستا سازمان بازرگانی فارس از جمله ارگانهایی است که در این بحث فعالیتهایی داشته است.

استاندار فارس ادامه داد: آینده پژوهی در استان باید انجام شود و افق 1404 باید مد نظر قرار گیرد در حالیکه وضعیت استان در حال حاضر ححالت رقابتی میان برخی از نمایندگان وجود دارد در حالات غیر علمی تصمیمات نامناسب گرفته می شود.

احمد زاده پس از شنیدن تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات اساتید و نخبگان حاضر در جلسه تاکید کرد: آنچه گفته شد دانش بنیان در مسیر توسعه متوازن حرکت کردن است که اگر قرار است به این سمت حرکت کنیم باید در چهار بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات ضمن تاکید بر آرمان گرایی باید هدف محور و مسئله محور نیز باشیم و پتانسیلها را متناسب با اولویت ها هزینه کنیم.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استفاده از ظرفیت علمی نخبگان و اساتید استان گفت: گدایی علم از سوی مجریان اجرایی کاری پسندیده است و به طور یقین چنین جلساتی در استان ادامه خواهد داشت چراکه وقت من برای حضور در جمع نخبگان و اساتید آزاد است.