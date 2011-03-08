آشوب در یک زندان صنعا 15 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، زندانیان در درگیری با پلیس حمایت خود را از تظاهرات ضد دولتی معترضین برای برکناری "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن اعلام کردند.

این درحالیست که مقامات پلیس اعلام کردند در نتیجه این آشوب که از روز گذشته شروع شد، دستکم یک زندانی کشته و بیش از 12 فرد دیگر زخمی شدند و زندانیان نگهبانان را گروگان گرفتند.

بر اساس این گزارش نگهبانان زندان صنعا گاز اشک آور به سوی معترضین پرتاب کرده و گلوله هایی را به صورت هوایی شلیک کردند اما موفق به متفرق کردن معترضین نشدند.

این درحالیست که در خارج از زندان نیز تظاهرات ضد دولتی در میدان التغییر در صنعا با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی یمنی برگزار شده است. منابع خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی یمنی در همه خیابانهای پایتخت این کشور در حالی که مجهز به سلاح و باتوم هستند حضور دارند. آنها قصد دارند که مانع تظاهرات مردمی به سوی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا شوند.