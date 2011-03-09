علت سقوط هواپیمای توپولوف در اطراف قزوین/ تشریح چگونگی حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، نقص فنی و جدا شدن یک قطعه از موتور علت اصلی سقوط هواپیمای توپولوف شرکت هواپیمایی کاسپین در حوالی قزوین اعلام شد.

حبیبی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری در این باره اظهار داشت : پس از بررسی نوار مکالمات برج و خلبان و اطلاعات فنی کابین مشخص شد دلیل سقوط این هواپیما جدا شدن یک قطعه ازکمپرسور کم فشار وبرخورد آن با موتورشماره یک و در نتیجه آتش سوزی و قطع لوله های سوخت و از کار افتادن موتور و سیستم کنترل هواپیما بوده است.

24 تیرماه پارسال یک فروند هواپیمای توپولوف154 شرکت هواپیمایی کاسپین که از تهران عازم ایروان بود پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در حوالی جنوب شهر قزوین سقوط کرد و 168 مسافر آن جان باختند.

شدت انفجار و سقوط این هواپیما به گونه ای بود که پس از سقوط و سوختگی شدید پیکر کشته شدگان هیچگونه کمکی از دست نیروهای امدادی ساخته نبود و تنها اجساد تکه تکه شده جمع آوری و منتقل شد.

این هواپیما متشکل از153 مسافر و 15 نفر پرسنل پرواز بود که ساعت 11 و 30 دقیقه به وقت تهران از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد ایروان پرواز کرد و 20 دقیقه پس از پرواز ارتباط خلبان با برج مراقبت قطع شد و لحظاتی بعد سقوط آن اعلام شد.

بنابه گفته شاهدان عینی، خلبان این پرواز تلاش کرده بود هواپیما را به صورت "فورست لندینگ" دور از منطقه مسکونی فرود آورد که به دلیل آتش سوزی موفق به این کار نشد.

پس از سقوط با بسیج کلیه نیروهای امدادی و کارشناسی داخلی و کارشناسان ایروانی جستجو برای یافتن جعبه سیاه با ورود هشت نفر از کارشناسان هواپیمایی روسیه به ایران و پس از بازدید آنان از محل سقوط هواپیمای توپولوف 154 در روستای فارسیان استان قزوین، بازخوانی نوار FDR این هواپیما در سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد.

نتیجه بازخوانی محتویات نوارهای دردسترس هواپیمای توپولوف 154 به بررسی های کارشناسی 11 کارگروه ویژه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی موکول شد که نظر هفت گروه در نتایج آزمایشگاهی تعیین کننده بود.

در این سانحه تمامی سرنشینان از جمله اعضای اعزامی تیم ملی نوجوانان جودوی ایران که عازم مسابقه به ایروان ارمنستان بودند، درسقوط هواپیمای شماره 7908 کاسپین کشته شدند.