"گری لاک" سفیر آمریکا در چین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول در دولت اوباما که خواست نامش فاش نشود، گفت: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته تا "گری لاک" وزیر بازرگانی را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده در چین و جایگزین "جان هانتزمن" معرفی کند.

وی افزود: گری لاک دهه ها است که درباره موضوعات مختلفی با چین همکاری کرده و نقش کلیدی را در روابط تجاری با کشورهای آسیایی حتی پیش از آنکه به عنوان وزیر تجارت منصوب شود، ایفا کرده است.

دولت آمریکا امروز سه شنبه به طور رسمی انتصاب گری لاک را به عنوان سفیر جدید ایالات متحده در چین اعلام می کند و سنا نیز باید وی را تایید کند.

جان هانتزمن ماه گذشته به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده خبر از بازگشت خود به واشنگتن داد.