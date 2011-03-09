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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

هند و لبنان میزبانان مسابقات رده‌های پایه و بزرگسالان شمشیربازی آسیا شدند

هند و لبنان میزبانان مسابقات رده‌های پایه و بزرگسالان شمشیربازی آسیا شدند

در نشست اعضای فدراسیون های عضو کنفدراسیون شمشیربازی آسیا دو کشور هند و لبنان به عنوان میزبانان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان آسیا در سال 2013 انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، نشست اعضای فدراسیون های عضو کنفدراسیون شمشیربازی آسیا در جریان رقابت‌های  قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بانکوک برگزار شد. در این جلسه که فضل الله باقرزاده و پیمان فخری، رئیس و دبیر فدراسیون شمشیربازی به نمایندگی از کشورمان در آن حضور داشت با پیشنهاد هندی‌ها و لبنانی‌ها برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2013 موافقت شد.

بر این  اساس رقابت‎‌های نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی هند و در شهر دهلی نو برگزار می‌شود. بیروت نیز به عنوان محل برگزاری مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا انتخاب شد. این دو رویداد در سال 2012 به ترتیب در اندونزی (جاکارتا) و کره جنوبی (سئول) برگزار  خواهد شد.

کد مطلب 1270317

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