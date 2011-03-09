به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، نشست اعضای فدراسیون های عضو کنفدراسیون شمشیربازی آسیا در جریان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بانکوک برگزار شد. در این جلسه که فضل الله باقرزاده و پیمان فخری، رئیس و دبیر فدراسیون شمشیربازی به نمایندگی از کشورمان در آن حضور داشت با پیشنهاد هندی‌ها و لبنانی‌ها برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2013 موافقت شد.

بر این اساس رقابت‎‌های نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی هند و در شهر دهلی نو برگزار می‌شود. بیروت نیز به عنوان محل برگزاری مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا انتخاب شد. این دو رویداد در سال 2012 به ترتیب در اندونزی (جاکارتا) و کره جنوبی (سئول) برگزار خواهد شد.

