انتقاد رئیس جدید عفو بین الملل شاخه سوییس از نقض حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جدید سازمان عفو بین الملل شاخه سوییس در مصاحبه با سوییس اینفو از اهمیت حمایت از جنبش های مردمی در اقصی نقاط دنیا سخن رانده است.

خانم مانون شیک(Manon Schick) سخنگوی سابق این سازمان که از اول مارس سال جاری ریاست سازمان عفو بین الملل شاخه سوییس را پذیرفته در خصوص وضعیت حقوق بشر در سوییس و مشکلات موجود نظیر افزایش نژاد پرستی و بیگانه هراسی در این کشور صحبت کرده است.

وی در این مصاحبه از تحرک و پویایی سازمان تحت امرش در دوران تصدی خود بر این سازمان سخن گفته و اضافه کرد با شروع جنگ علیه ترور و عواقب آن بر روی موضوعات حقوق بشری نظیر تخریب کامل کنوانسیون ممنوعیت شکنجه توسط ایالات متحده، بحث بر روی پویایی مسائل حقوق بشری مشکل به نظر می رسد.

شیک، حمایت از سازمان متبوعش را در سوییس نسبت به جمعیت در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی نظیر آلمان و فرانسه بالا دانسته و تعداد اعضای این سازمان را در سوییس چهل و پنج هزار نفر و شمار اعانه دهندگان را صد هزار نفر توصیف کرد. وی گفت مردم سوییس به موضوعات حقوق بشری توجه ویژه ای دارند.

نامبرده در خصوص گزارش سال 2010 این سازمان که سوییس را متهم به بیگانه هراسی و نژاد پرستی کرد گفت: در مباحث سیاسی در سوییس از واژگانی چون اسلامیزه شدن سوییس و به خطر افتادن ارزشهای این کشور بطور مداوم صحبت می شود.

این فعال سیاسی افزود: در سالهای اخیر بعلت استفاده ابزاری احزاب سوییسی از مسئله بیگانه هراسی برای جذب آراء ، این وضعیت وخیم تر شده است. وی انتشار اخبار مذکور را باعث ایجاد این تصور نادرست دانست که مشکلات بزرگی بین مسلمانان مقیم این کشور و سوییسی ها وجود دارد.

شیک، یکی دیگر از مشکلات بزرگ سازمانش را در سوییس مسئله مهاجرت توصیف کرد و اعتقاد دارد قوانین مهاجرتی در سی سال گذشته دراین کشور تغییرات بسیاری داشته ومعمولا بسوی بدترشدن حرکت نموده است. شرایط زندگی برای مهاجرین سخت تر شده و بعضی از متقاضیان پناهندگی حق دسترسی منصفانه و مشورت های حقوقی را نداشته و در صورت رد درخواست پناهندگی شان مجبورند با روزی ده فرانک زندگی کنند و چنین برخوردهای شایسته سوییس نیست.

وی گفت: سوییس باید تناسبی بین اعمال و مواضع خود در خارج ( تاکید بر روی موضوع حقوق بشر) و رفتارش در داخل کشور با اقشار آسیب پذیری نظیر آوارگان برقرار نماید.