ایران پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جمهوری اسلامی ایران درباره پیش نویس قطعنامه در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در نشست سفرای کشورهای اسلامی در ژنو قرائت خواهد شد آمده است: ما مواجه تلاش مخرب تعداد انگشت شماری از کشورها هستیم که در نهایت موجب ایجاد جوی از تقابل و سیاست زدگی در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: همانطور که اطلاع دارید هیئت آمریکا اعلام کرده در صدد است قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و به تصویب برساند. هدف آن قطعنامه هم ادعای عدم همکاری با فرایندهای ویژه شورای حقوق بشر و تعیین گزارشگر ویژه کشوری در مورد ایران است.

این بیانیه می افزاید: ما به عنوان کشورهای در حال توسعه بارها اعلام کرده ایم از هیچ تلاشی که صرفا نوک حمله آن متوجه یک کشور در حال توسعه یا اسلامی باشد حمایت نکرده و به احیای سیاستهای نخ نمای آنها کمک نخواهیم کرد.

در بیانیه ایران درباره پیش نویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر آمده است: ارائه یک قطعنامه ضد ایرانی به شورای حقوق بشر مجددا این حقیقت تلخ را یاد آور می شود که حقوق بشر تا به امروز از سوی معدود کشورهایی بارها در سازمان ملل مورد سوء استفاده قرار گرفته تا آنها منافع نامشروع خود را تامین کنند. علاوه براین، چنین حرکاتی نشانگر این حقیقت است که حقوق بشر در سازمان ملل آلوده به سیاست بازی شده و بدین ترتیب اعتبار سازمان هم خدشه دار شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که طرح قطعنامه در مورد کشوری خاص، از میان کشورهای در حال توسعه و اسلامی، اقدامی است که صرفا اعضا سازمان ملل را به سوی تقابل با یکدیگر سوق خواهد داد.

چنین تحرکاتی کارکرد معمول ارگانهای سازمان ملل را تبدیل به یک کشمکش کاملا سیاسی کرده و کمترین کمکی هم به پیشبرد ایده آل های حقوق بشر نمی کند. شکی نیست که ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفتگو و رویکردهای سازنده بدست می آید.

در پایان این بیانیه جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از مخالفت تمامی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی با قطعنامه فوق خواستار اتخاذ موضع قاطع آنها در این باره در شوای حقوق بشر شده است.