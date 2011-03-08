اعتراض به حکم مصادره اموال حسنی مبارک رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تقاضای وکلای "حسنی مبارک" برای لغو حکم مصادره اموال وی از سوی دادگاهی در مصر رد شد. وکلای مبارک از دادگاه خواسته بودند که برای دفاع از حقوق موکلشان به آنها زمان داده شود.

با این حال قاضی این دادگاه ضمن رد این دادخواست از امکان تحت تعقیب قرار گرفتن دیکتاتور سابق مصر بدلیل سوء استفاده از مقام و اقدامات غیرقانونی دیگر خبر داد.

این در حالی است که دادستانی کل مصر در روز 20 فوریه حکم مصادره اموال و دارایی های مبارک و اعضای خانواده اش را صادر کرد. در پی این حکم مبارک، همسر و دو پسرش ممنوع الخروج شدند.

گفتنی است تا کنون رقم دقیقی برای میزان ثروت خاندان مبارک که بخش اعظم ان در خارج از مصر قرار دارد، اعلام نشده است. با این حال تخمین زده می شود که وی در طول 30 سال حکومتش حدود 70 میلیارد دلار از اموال مردم کشورش را به جیب زده باشد.