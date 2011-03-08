به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و با اقدامات وسیع به عمل آمده از سوی دستگاه‌های ذیربط، مرحله اول برنامه ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد به اتمام رسیده است و تعاونی‌های اعتباری ذیل تجمیع شده و به عنوان موسسه مالی اعتباری در شرف تاسیس ادامه فعالیت خواهند داد و بانک مرکزی با استقرار ناظر مقیم بر عملکرد‌ آنان نظارت خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، موسسات زیر فقط مجاز به استفاده از تابلو "موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس تحت نظارت بانک مرکزی" هستند و تعاونی‌های اعتباری ذیل‌ آنان نیز مکلفند با تغییر تابلوی خود از نام و عناوین جدید استفاده کنند. به کارگیری عناوین بیشتر و یا کمتر و یا استفاده سایرین از این عناوین غیرقانونی بوده و جاعلین تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

اسامی موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس مجازعبارتند از:

1- موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین

- تعاونی اعتباری بهمن ایثار (تحت تکفل موسسه)

- تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد

2- موسسه مالی و اعتباری صالحین (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار صالحین

- تعاونی اعتبار پشتکار قزوین

- تعاونی اعتبار دانش آموختگان و دانشجویان وحدت ( تحت تکفل موسسه)

- تعاونی اعتبار مرزنشینان محمودآباد

- تعاونی اعتبار پرتوگل گرگان

3- موسسه مالی و اعتباری باران (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار فرشتگان

- تعاونی اعتبار فرزان بیرجند

- تعاونی اعتبار امین طلاب

- تعاونی اعتبار رسالت توس

- تعاونی اعتبار قائم

- تعاونی اعتبار افضل توس

4- موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج ( در شرف تاسیس) شامل:

- شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج

- شرکت تعاونی توسعه فجر راستین

- شرکت تعاونی اعتبار آریا شمال

- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات آمل

- شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان پارسیان ساری

- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی پرتور فرهنگ قائم‌شهر

- شرکت تعاونی توسعه روستایی سیاهکلا محله شرقی

- شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دشت سبز قائم‌شهر

- شرکت تعاونی اعتبار خزر گلشن بابل

- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک ملت قائم‌شهر

- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دولت بابلسر

- شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان بابلسر

- شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت آمل

- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات بابلسر

- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی مفرح ساری

- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک تجارت قائم‌شهر

- شرکت تعاونی توسعه روستایی آتیه‌سازان کله‌بس بابلسر

- شرکت تعاونی اعتبار بانوان پویا خزر آمل

- شرکت تعاونی اعتبار فروغ بازار محمودآباد

- شرکت تعاونی اعتبار معین الرضا

5- موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

- تعاونی اعتبار دانش

- تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار

- تعاونی اعتبار توکل کشاورز مینودشت

- تعاونی اعتبار سامان

- تعاونی اعتبار اسماء خراسان جنوبی

6- موسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار پیشگامان یزد

- تعاونی اعتبار ایرانیان (زرین دشت فارس)

- تعاونی اعتبار آتی فرزان

- تعاونی اعتبار مهیار یزد

7- موسسه مالی و اعتباری عسکریه (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار عسکریه

- تعاونی اعتبار توسعه و عمران گرگان

8- موسسه مالی و اعتباری فردوسی (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران

- تعاونی اعتبار وحدت مشهد

- تعاونی اعتبار الزهرا

- تعاونی اعتبار امیدجلین

- تعاونی اعتبار بدر توس

- تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه

- تعاونی اعتبار پیوند مشهد

9- موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (در شرف تاسیس) شامل:

- تعاونی اعتبار کارسازان آینده

- تعاونی اعتبار آینده‌سازان حماس

- تعاونی اعتبار اعتماد یزد

10- موسسه مالی اعتباری قوامین (در شرف تاسیس) شامل:

- موسسه قوامین

- تعاونی اعتبار حسنات

همچنین تعاونی‌های اعتبار میزان و ثامن‌الائمه با توجه به تودیع سرمایه اولیه می‌توانند به عنوان موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است تمامی موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ازجمله رعایت سقف نرخ سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب هستند.

لازم به ذکر است، استفاده از عنوان تعاونی اعتباری آزاد از این پس ممنوع و غیرقانونی است و بجز آن تعداد که بشرح فوق ساماندهی شده اند، فعالیت سایر تعاونی‌های اعتباری آزاد در سراسر کشور غیرمجاز و غیرقانونی است و درصورت استمرار فعالیت مدیران‌ آنان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.