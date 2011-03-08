به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و با اقدامات وسیع به عمل آمده از سوی دستگاههای ذیربط، مرحله اول برنامه ساماندهی تعاونیهای اعتباری آزاد به اتمام رسیده است و تعاونیهای اعتباری ذیل تجمیع شده و به عنوان موسسه مالی اعتباری در شرف تاسیس ادامه فعالیت خواهند داد و بانک مرکزی با استقرار ناظر مقیم بر عملکرد آنان نظارت خواهد کرد.
بر پایه این گزارش، موسسات زیر فقط مجاز به استفاده از تابلو "موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس تحت نظارت بانک مرکزی" هستند و تعاونیهای اعتباری ذیل آنان نیز مکلفند با تغییر تابلوی خود از نام و عناوین جدید استفاده کنند. به کارگیری عناوین بیشتر و یا کمتر و یا استفاده سایرین از این عناوین غیرقانونی بوده و جاعلین تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
اسامی موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس مجازعبارتند از:
1- موسسه مالی و اعتباری مولیالموحدین (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتباری مولیالموحدین
- تعاونی اعتباری بهمن ایثار (تحت تکفل موسسه)
- تعاونی اعتباری قائمین اقتصاد
2- موسسه مالی و اعتباری صالحین (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار صالحین
- تعاونی اعتبار پشتکار قزوین
- تعاونی اعتبار دانش آموختگان و دانشجویان وحدت ( تحت تکفل موسسه)
- تعاونی اعتبار مرزنشینان محمودآباد
- تعاونی اعتبار پرتوگل گرگان
3- موسسه مالی و اعتباری باران (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار فرشتگان
- تعاونی اعتبار فرزان بیرجند
- تعاونی اعتبار امین طلاب
- تعاونی اعتبار رسالت توس
- تعاونی اعتبار قائم
- تعاونی اعتبار افضل توس
4- موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج ( در شرف تاسیس) شامل:
- شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج
- شرکت تعاونی توسعه فجر راستین
- شرکت تعاونی اعتبار آریا شمال
- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات آمل
- شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان پارسیان ساری
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی پرتور فرهنگ قائمشهر
- شرکت تعاونی توسعه روستایی سیاهکلا محله شرقی
- شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دشت سبز قائمشهر
- شرکت تعاونی اعتبار خزر گلشن بابل
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک ملت قائمشهر
- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دولت بابلسر
- شرکت تعاونی اعتبار صنوف بازاریان بابلسر
- شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بانک ملت آمل
- شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات بابلسر
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی مفرح ساری
- شرکت تعاونی تولیدی ـ توزیعی کارکنان بانک تجارت قائمشهر
- شرکت تعاونی توسعه روستایی آتیهسازان کلهبس بابلسر
- شرکت تعاونی اعتبار بانوان پویا خزر آمل
- شرکت تعاونی اعتبار فروغ بازار محمودآباد
- شرکت تعاونی اعتبار معین الرضا
5- موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان
- تعاونی اعتبار دانش
- تعاونی اعتبار رهگشای سبزوار
- تعاونی اعتبار توکل کشاورز مینودشت
- تعاونی اعتبار سامان
- تعاونی اعتبار اسماء خراسان جنوبی
6- موسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار پیشگامان یزد
- تعاونی اعتبار ایرانیان (زرین دشت فارس)
- تعاونی اعتبار آتی فرزان
- تعاونی اعتبار مهیار یزد
7- موسسه مالی و اعتباری عسکریه (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار عسکریه
- تعاونی اعتبار توسعه و عمران گرگان
8- موسسه مالی و اعتباری فردوسی (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران
- تعاونی اعتبار وحدت مشهد
- تعاونی اعتبار الزهرا
- تعاونی اعتبار امیدجلین
- تعاونی اعتبار بدر توس
- تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
- تعاونی اعتبار پیوند مشهد
9- موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (در شرف تاسیس) شامل:
- تعاونی اعتبار کارسازان آینده
- تعاونی اعتبار آیندهسازان حماس
- تعاونی اعتبار اعتماد یزد
10- موسسه مالی اعتباری قوامین (در شرف تاسیس) شامل:
- موسسه قوامین
- تعاونی اعتبار حسنات
همچنین تعاونیهای اعتبار میزان و ثامنالائمه با توجه به تودیع سرمایه اولیه میتوانند به عنوان موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است تمامی موسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ازجمله رعایت سقف نرخ سود سپرده ابلاغی و عدم توسعه شعب هستند.
لازم به ذکر است، استفاده از عنوان تعاونی اعتباری آزاد از این پس ممنوع و غیرقانونی است و بجز آن تعداد که بشرح فوق ساماندهی شده اند، فعالیت سایر تعاونیهای اعتباری آزاد در سراسر کشور غیرمجاز و غیرقانونی است و درصورت استمرار فعالیت مدیران آنان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
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