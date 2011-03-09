خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین دور اول مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان کشور در قزوین روز سه شنبه به پایان رسید.

با اتمام دور اول از مرحله نهایی رقابت های قهرمانی جوانان پسر کشور که از روز دوشنبه به میزبانی قزوین در سالن بین المللی تنیس روی میز مجموعه ورزشی الغدیر آغاز شده است چهره تیم های راه یافته به مرحله بعد مشخص شد.

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این رقابتها با حضور تیمهایی از 29 استان کشور و 154 ورزشکار آغاز شده که با انجام دور اول از مرحله نهایی که بصورت جدول آسیایی برگزار می شود ودر پایان دور اول رقابتها تیمهای مازندران، یزد، فارس، توابع تهران، کردستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، همدان، اصفهان، زنجان، لرستان، خوزستان، البرز، آذربایجان غربی، اردبیل و تهران 16 تیم راه یافته به مرحله دوم این مسابقات هستند.

این مسابقات عصر چهارشنبه با شناخت تیمهای برتر به پایان می رسد.

راهیابی تیم بسکتبال کاسپین به مرحله یک هشتم نهایی

تیم نونهالان کاسپین قزوین به مرحله یک هشتم نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور راه یافت. در این رقابتها که در اهواز برگزار می شود تیم نونهالان کاسپین با نتیجه 61 بر 27 تیم ملی حفاری را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی رسید.

برد تیم فوتبال آرمین قزوین

آرمین قزوین بازی هفته 22 فوتبال دسته دوم باشگاههای کشور را با پیروزی آغاز کرد. در این بازی که در ورزشگاه شهید رجایی برگزار شد آرمین با یک گل برابر میهمان خود گاز سرخس به پیروزی رسید.

شکست نماینده قزوین در دسته سوم

شکست البرز قزوین و پیروزی استوی آبیک در رقابتهای فوتبال دسته سه کشور از دیگر خبرهای ورزشی استان بود. در این هفته تیم البرز قزوین سه بر دو مقابل میزبان خود شاهین تهران مغلوب شد و آستوی آبیک که میزبان پاسارگاد نوین تهران بود بدلیل حاضر نشدن این تیم تهرانی سه بر صفر برنده اعلام شد.

شش بانوی ورزشکار قزوینی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

تیم بانوان کیک بوکسینگ کار استان قزوین به اردوی تیم ملی دعوت شد. سودابه هژبری، بهاره نویدان، سمیرا قاسمی، زهرا تیشه برپا، سمیه نبی زاده و مریم ملکی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به این اردو که از روز پنجشنبه در زنجان برگزار می شود دعوت شدند.

چهار ورزشکار قزوینی در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ

چهار ورزشکار قزوینی در مسابقات جهانی پرس سینه و پاورلیفتینگ قهرمانی جهان در فیلیپین همراه با تیم ملی کشورمان عازم این کشور شدند.

سعید آزاد فلاح، زین العابدین عزیزی، حسن عرب بافرانی و حمزه کشاورزی چهار ورزشکار قزوینی حاضر در مسابقات جهانی هستند که برای حضور در این مسابقات به همراه سایر نفرات تیم کشورمان عازم کشور فیلیپین شده اند.

کشاورزی در این رقابت ها به عنوان مربی و ورزشکار حضور دارد و در بخش پرس به مصاف حریفان می رود وعزیزی و عرب بافرانی نیز در رده پیشکسوتان و دربخش پاورلیفتینگ به ترتیب در مستر سه و یک با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت و آزاد فلاح نیز در رده سنی نوجوانان در پرس سینه و پاورلیفتینگ به مصاف رقبای خود می رود.

ورزشکاران قزوینی حاضر در رقابت های جهانی پاورلیفتینگ و پرس سینه، همگی از قهرمانان این دو رشته در کشور هستند.

مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی جهان هجدهم تا بیست و ششم اسفند ماه امسال در کشور فیلیپین برگزار می شود.



مسابقات والیبال نشسته بانوان کشور

مرحله نهایی نهمین دوره مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور از 18 اسفند ماه در مشهد مقدس آغاز می شود و فیروز قزوین نماینده استان در این رقابت ها به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

در این رقابت ها که تا 20 اسفند ادامه خواهد داشت تیم های آبفای خراسان رضوی، فیروز قزوین، کرمان، لرستان، فولاد ماهان اصفهان و همدان در لیگ برتر با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رقابت های دور رفت 24 تا 26 بهمن ماه، با انجام سی دیدار و حضور 12 تیم در لرستان انجام شد.

تنیسور قزوین در کشور پنجم شد



سعید کلهر تنیسور شایسته و با آتیه قزوینی با قرار گرفتن در مکان پنجم مسابقات رده بندی دسته یک تنیس روی میز نوجوانان کشور به رقابت های دسته برتر صعود کرد.

کلهر در میان 16 ورزشکار حاضر در این مسابقات، به مقام پنجم دست پیدا کرد تا با این نتیجه جواز حضور در رقابت های دسته برتر تنیس روی میز نوجوانان کشور را کسب کند.

کلهر در رقابت های رده بندی دسته اول تنیس روی میز نوجوانان کشور پس از عماد سهرابی از تهران، علی جوانمرد از کرمان، نعیم نوبخت از مازندارن و محمد جواد باباجانیان از مازندران در جای پنجم ایستاد.

نفرات اول تا یازدهم حاضر در مسابقات رده بندی دسته اول تنیس روی میز نوجوانان کشور به رقابت های دسته برتر صعود پیدا کردند و تنیس بازان راه یافته به این مرحله باید برای شناخت قهرمان مسابقات با ورزشکاران حاضر در دسته برتر به رقابت بپردازند.

رقابت های دسته برتر تنیس روی میز کشور اواخر اسفند ماه جاری برگزار می شود که نفرات برتر این مسابقات، به اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان دعوت خواهند شد.

رقابت های رده بندی لیگ دسته اول تنیس روی میز نوجوانان کشور در یزد برگزار شد.

نائب قهرمانی در شطرنج

تیم شطرنج دانش آموزی استان قزوین با پنج ورزشکار در مقطع ابتدایی و پنج ورزشکار در مقطع دبیرستان در رقابت های

آموزشگاههای کشور حضور پیدا کرد و امین آقاجانی ورزشکار شایسته و با آتیه استان در مقطع ابتدایی در این رقابت ها موفق شد با پشت سر گذاشتن حریفان خود، با کسب چهار و نیم امتیاز از مجموع پنج امتیاز پس از سهیل انصاری از زنجان، به مدال برنز و نایب قهرمانی در مقطع تحصیلی ابتدایی دست پیدا کند.

تیم شطرنج استان در مقطع راهنمایی این مسابقات نماینده ای نداشت و تیم اعزامی استان قزوین به این رقابت ها در مقاطع ابتدایی درمکان دهم و در مقطع دبیرستان درجای نهم قرار گرفت.علیرضا فتاح پور، امین آقاجانی، محمد پور ارداق، محمد فتحعلیان در مقطع ابتدایی و محمدرضا شهبازی، امیر بهادری، پویان طهماسبی، حسین سیاهکالی و نیما عزیزخانی شطرنج بازان قزوینی حاضر در این رقابت ها را تشکیل می دادند.

رقابت های قهرمانی شطرنج دانش آموزی کشور با قهرمانی تیم های تهران در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه و اصفهان در مقطع راهنمایی در مجموعه ورزشی تفریحی زیبا کنار گیلان به کار خود پایان داد.

