فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند ضمن یادآوری اینکه در مسابقات شمشیربازی رده‌های پایه قهرمانی آسیا دختران نوجوان کشورمان به دو مدال برنز انفرادی و تیمی دست یافتند، اظهارداشت: در مورد دختران پیش‌بینی عملکرد اینچنینی نمی‌شد. آنها با نمایشی که ارائه کردند و نتایجی که به دست آوردند بی نظیر نشان دادند.

وی به برنامه‌های تدارک دیده شده برای اعزام شمشیربازان به مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و یادآور شد: البته برای آماده‌سازی آنها کارهای زیادی انجام شد. در واقع برنامه ریزی برای نوجوانان و جوانان را پیش از بازی‌های آسیایی گوانگجو آغاز کردیم. ناگفته هم نماند که برای بازی‌های آسیایی با احتیاط کار شد چون نمی‌توانستیم تغییر زیادی درترکیب تیم ملی ایجاد کنیم. به همین دلیل نتایج خوبی کسب نشد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی ادامه داد: در مورد تیم پسران هم کارهای لازم انجام شد. مثلا اینکه مربیان تیم ملی بزرگسالان در کنار تیم اسلحه اپه نوجوانان گذاشته شد که حاصل آن کسب مدال نقره تیمی بود. همین "کرینکوف" که الان در کنار تیم است کسی است که هنوز برای بازی کردن کاملا سرحال است.

باقرزاده ضمن تاکید بر اینکه سطح این دوره از رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا خیلی بالاتر از ادوار گذشته است، تصریح کرد: در این سطح از مسابقات دختران ما بعد از 37 سال صاحب مدال شدند و در مجموع تیم نوجوانان کشورمان را ما را نسبت به آینده امیدوارترکرد. طوریکه به این نتیجه رسیدیم که روی این تیم برای حضور در بازی‎های آسیایی 2014 کار شود تا منتخبی از آنها و بزرگسالان به این بازی‌ها اعزام شوند.

وی به سوالی مبنی بر "علت غیبت تیم اسلحه سابر پسران نوجوان در رقابت‎های قهرمانی آسیا" پاسخ داد و اظهار داشت: پیش از من روی رده سنی نوجوانان این اسلحه کار نشده بود طوریکه امکان اعزام تیم با شرایط قابل قبول وجود نداشت. به همین دلیل از اعزام تیم اسلحه سابر پسران خودداری کردیم. ضمن اینکه تیم جوانان اسلحه سابر و فلوره نیز تیم نوجوانان زمان ریاست چندسال پیش خود من هستند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید دوباره بر اینکه با توجه به نتایج رقم خورده در تایلند روی نوجوانان برای پیکارهای آینده به خصوص بازی‌های آسیایی 2014 حساب باز کردیم، تاکید کرد: برگزاری مسابقات داخلی ماننده جایزه بزرگ و قهرمانی کشور درنتایج به دست آمده تاثیر داشت. در کل اینکه از این پس توجه بیشتری به نوجوانان خواهیم داشت. به خصوص هر کاری لازم باشد برای دختران انجام می‌دهیم.

فضل الله باقرزاده در پایان گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند گفت: امیدوارم تیم جوانان هم نتایج خوبی به دست آورد. البته روی مدال دختران جوان خیلی حساب باز نکرده‌ایم.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با کسب سه مدال نقره و برنز برای نوجوانان کشورمان همراه بود. این رقابت‌ها از امروز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای جوانان پیگیری خواهد شد و تا 22 اسفندماه ادامه خواهد داشت.