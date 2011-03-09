60 درصد کانونهای مساجد گلستان روستایی است

مهدی بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 89 این تعداد به 220 کانون برسد و تاکنون از این تعداد 50 کانون تاسیس شد و مابقی تا پایان سال تاسیس خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم در تاسیس کانونها اینست که بیش از60 درصد آنها روستایی هستند، در حالیکه در روستاها کمتر کار فرهنگی انجام شده است.

بیکی در ادامه به برنامه های دبیرخانه کانون اشاره کرد و گفت: با ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، برنامه هایی با توجه به ظرفیتها و تواناییهای استان و کانونها ی استان انتخاب و تفاهم نامه امضاء می شود و دبیرخانه موظف به اجرای آنها می شود.

وی تاکید کرد: سعی می شود برنامه ها با فطرت انسان سازگار باشد و به زیبایی، عقلانیت، آمیختگی با علم و واقع گرایی توجه شود.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان ادامه داد: در استان 11 کانون تخصصی نیز با موضوعات آموزش، پژوهش، ادبیات و شعر، آموزش کتابداری، سمعی و بصری، قرآن و نماز، مهدویت، چهره به چهره و سرود فعالیت دارند.

وی افزود: با توجه به رشد چشمگیر کانونها، تلاش برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و عدم تورم دولت، کانونهای تخصصی به عنوان کانون معین در کنار دبیرخانه قرار گرفته است.

بیکی ادامه داد: تاسیس کانون ها در کنار مساجد مربوط به 18 سال پیش است که برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تحرکات نرم دشمن که به آن عنوان تهاجم فرهنگی داده بودند، است.

وی افزود: از آن زمان تا سال 84 حدود دو هزار کانون و از سال 84 تاکنون شش هزار کانون در کشور تاسیس شده است و در حال حاضر بیش از هشت هزارکانون در کشور فعالیت می کنند.