به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، مسابقات شمشیربازی قهرمان نوجوانان و جوانان آسیا روز سه شنبه با برگزاری دیدارهای روز پایانی مسابقات تیمی در رده سنی نوجوانان به پایان رسید. شمشیربازان نوجوان کشورمان در حالی به کار خود در این بخش از مسابقات پایان دادند که موفق شدند در مجموع کارنامه‌ای رضایت بخش از خود ثبت کنند.

ایران تنها کشور مسلمان شرکت کننده در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی رده‌های پایه آسیا بود که موفق به مدال آوری دررده سنی نوجوانان شد. همچنین ایران تنها نماینده منطقه غرب آسیا بود که حضور خود در رقابت‌های این رده سنی را با کسب مدال به پایان رساند.

از مجموع مدال‌های توزیع شده در رده سنی نوجوانان مسابقات شمشیربازی قهرمانی رده‌های پایه آسیا سه مدال برنز و نقره سهم نمایندگان کشورمان بود که در این میان دختران کشورمان که البته با ترکیب کامل‌تری عازم تایلند شده بودند، سهم بیشتری نسبت به پسران داشتند.

نجمه سازنچیان اولین مدال آور کاروان شمشیربازی اعزامی به تایلند بود. این ملی پوش در روز دوم مسابقات با کسب مدال برنز رقابت‌های انفرادی اسلحه سابر تیم بانوان کشورمان را پس از 37 سال و برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صاحب مدال کرد.

دختران شمشیرباز نوجوان کشورمان در اسلحه سابر نیز به مدال تیمی دست یافتند. کیانا باقرزاده، نجمه سازنچیان و مونس رسولی ترکیب تیم شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان را تشکیل داده بودند. این تیم که جایگاه سوم رنکینگ اولیه را به خود اختصاص داد و با غلبه بر ژاپن به مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کرد، در روز پایانی رقابت‌های نوجوانان شکست مقابل چین‌تایپه را با نتیجه 40 بر 45 پذیرفت و از صعود به دیدار پایانی بازماند. این تیم با متحمل شدن این شکست صاحب مدال برنز شد.

البته پیش از آنکه تیم اسلحه سابر دختران مدال آور شود تیم اسلحه اپه پسران کشورمان صاحب مدال نقره شده بود. این تیم که هند و قزاقستان را به عنوان آخرین حریفان خود برای حضور در دیدار نهایی پشت سر گذاشته بود، در این مرحله با نتیجه 44 بر 45 مغلوب ژاپن شد و به مدال نقره بسنده کرد.

حسین جعفری، علیرضا کنعانی، محمد شجاعی و امیر سالار کامجو ترکیب تیم شمشیران اسلحه اپه نوجوانان را تشکیل داده بودند. در روزی این تیم صاحب مدال نقره رقابت‌های قهرمانی آسیا شد تیم اسلحله فلوره دختران هم به مرحله حذفی رسید. اما در مراحل پایان شکست مقابل چین‌تایپه را پذیرفت و با کسب عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.



تیم شمشیربازی نوجوانان پسر و دختر کشورمان با سه مدال برنز و نقره‌ای که از حضور در این دوره از رقابت‌های قهرمانی آسیا کسب کردند موفق شدند رضایت مسئولان فدراسیون شمشیربازی را جلب کنند. به خصوص اینکه کمتر در مورد مدال آوری آنها پیش‌بینی شده بود.

پیمان فخری، دبیر فدراسیون شمشیربازی در این رابطه به خبرنگار اعزامی مهر به تایلند گفت: با توجه به برنامه‌های آماده ‌سازی و اردویی که برای بازیکنان درنظر گرفته شده بود در مجموع نسبت به عملکرد تیم‌های اعزامی خوش‌بین بودیم اما نسبت به مدال آوری نوجوانان به خصوص در بخش بانوان امید کمتری داشتیم. اما آنها با نمایشی که درتایلند ارائه کردند دور از انتظار و کاملا امیدوار کننده ظاهر شدند.

دبیر فدراسیون شمشیربازی ابرازامیدواری کرد که این بازیکنان بتوانند در مسابقات جهانی که فروردین‌ماه در اردن برگزار می‎شود نیز مدال آور شوند و اینگونه مسیر امیدوارکننده‌ای را تا رسیدن به تیم ملی طی کنند.

تیم شمشیربازی نوجوانان کشورمان که با 10 بازیکن در بخش دختران و 4 بازیکن در بخش پسران عازم تایلند شده بود امشب (چهارشنبه شب) بانکوک را به مقصد تهران ترک می‎کند.