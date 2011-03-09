عملیات راه آهن خوزستان به فارس و اصفهان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه سه شنبه در آخرین نشست خبری سال 89 خود با خبرنگاران رسانه های استان با ارائه آخرین روند اجرایی سفرهای استانی هیئت دولت به خوزستان، اعتبارات این سه سفر را 22 هزار و 700 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: 206 مصوبه سفر اول هیئت دولت به استان تاکنون 82 درصد پیشرفت داشته که از این میان 64 درصد مصوبات به صورت کامل اجرا شده، 17 درصد درحال اجرا و مابقی آنها در بودجه سال 90 گنجانده و در این سال اجرایی می شود ضمن برخی مانع قانونی دارد که به هیچ وجه اجرا نمی شوند.

وی در خصوص پروژه های مهمی از سفر اول هیئت دولت که در سال 90 اجرایی می شوند، افزود: توافقنامه نهایی ساخت کارخانه 170 هزار تنی آلومنیوم مسجدسلیمان با سازنده انجام و زمین نیز تملک شده است. این کارخانه اوائل سال آینده کلنگ زنی می شود و به همراه نیروگاهش می تواند شش هزار فرصت شغلی ایجاد کند.



ایجاد شش هزار فرصت شغلی برای مسجدسلیمان

حجازی ادامه داد: پنج سد مصوب شده در سفر اول نیز با اختصاص اعتبار 40 میلیارد تومان در بودجه سال 90 گنجانده شد و در این سال وارد فاز عملیاتی می شود. همچنین ساخت خط جدید راه آهن تهران به خوزستان نیز در بودجه 90 پیش بینی شده که شامل دو خط است که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی اجرا می شود. پتروشیمی اندیمشک نیز با بخش خصوصی به توافق رسیده و در سال 90 وارد فاز عملیاتی می شود.



88 درصد مصوبات سفر دوم تعیین تکلیف شد

استاندار خوزستان به سفر دوم هیئت دولت به استان خوزستان اشاره کرد و گفت: 35 درصد از مصوبات این سفر به صورت کامل اجرایی شده، 34 درصد در حال اجرا هستند، پنج درصد تامین اعتبار شده، سه درصد مجوز ماده 32 را دریافت کرده و چهار درصد در لایجه بودجه پیش بینی شده اند که می توان نتیجه گرفت 59 درصد کل مصوبات اجرا یا در حال اجرا هستند. از این میان 29 درصد با مشکلاتی از قبیل موانع قانونی، عدم اختصاص تسهیلات بانکی و ... مواجه هستند بنابراین 88 درصد پروژه های تعیین تکلیف شده اند.



تمام بیمارستانهای مصوب در سال 90 عملیاتی یا تکمیل می شود

حجازی در خصوص مهمترین پروژه های سفر دوم که در سال 1390 اجرایی می شوند عنوان کرد: مصوبه دو نیروگاه 500 مگاواتی یکی در شرکت فولاد خوزستان و یکی در شهرستان اندیمشک با مشارکت بخش خصوصی در سال آینده اجرایی می شوند. ساخت و تکمیل تمام بیمارستانهای مصوب در سفر دوم نیز در بودجه سال 90 استان گنجانده شده است. فرودگاه های جدید اهواز و بهبهان نیز در حال دیوار کشی هستند و در سال 90 اجرایی می شوند.



آغاز 200 هزار هکتار بیابان زدایی

وی ادامه داد: عملیات اجرای 200 هزار هکتار بیابانی زدایی در استان با اعتبار 480 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شده و به زودی آغاز می شود. کارهای باقیمانده فاضلاب شهرهای استان و پنج تصفیه خانه که از طریق اعتبارات بودجه ای و فروش اوراق مشارکت به مبلغ 300 میلیارد تومان در فروردین ماه سال 90 آغاز می شود. کار تخریب و نوسازی ورزشگاه پنج مهر آبادان با اعتبار چهار هزار و 200 میلیارد تومان در بودجه سال 90 گنجانده شده و ظرف یک سال آماده بهره برداری می شود.



استاندار خوزستان به 187 مصوبه سفر سوم هیئت دولت به خوزستان اشاره کرد و گفت: 19 درصد مصوبات تکمیل، 31 درصد در حال اجرا، دو درصد تامین اعتبار شده اند و 42 درصد دارای مشکل قانونی و تسهیلاتی هستند. در همین زمینه راه آهن اصفهان به خوزستان که شش هزار کیلومتر است از طریق فاینانس با کشور چین و همچنین پروژه فاضلاب شهری اهواز با اعتبار 30 میلیارد تومان در بودجه سال 90 پیش بینی و در همین سال اجرا می شود.



حجازی به وضعیت خوزستان در بودجه سال 90 اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته سعی کردیم جلسات ویژه ای برای بررسی مشکلات استان با معاون اول رئیس جمهور داشته باشیم و در نهایت موفق شدیم کل پروژه های قابل اجرا را در بودجه سال 90 جا بدهیم.



دو هزار و 800 میلیارد تومان بودجه سال 90 خوزستان

وی افزود: در سال 89 کل اعتبارات استان از تمامی محلهای بودجه ای دو هزار و 200 میلیارد تومان بود که همین بودجه 10 برابر استانی مثل خراسان شمالی بود ولی با رایزنیهای صورت گرفته اعتبارات استان در بودجه سال 1390 به دو هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت که این رقم در کل شاهد رشد 22.8 درصدی بود. بیشترین افزایش بودجه مربوط به حوزه راه و ترابری بود که از 45 میلیارد تومان در سال 89 به 147 میلیارد تومان در سال 90 رسید و می توان امیدوار بود که در سال آینده وضعیت راه های استان بهبود یابد.



حجازی همچنین به ورزشگاه 50 هزار نفری الغدیر اهواز اشاره کرد و گفت: با تلاشهای فراوان موفق شدیم اعتبارات مربوط به این ورزشگاه را در بودجه سال 90 بگنجانیم چرا امسال سال پایه برای برنامه پنجم توسعه بود و وارد شدن این طرح عمرانی می تواند باعث شود که در سال های آینده هم اعتباراتی برای آن جذب کرد.



انقلاب در بیمارستان سازی

نماینده عالی دولت در استان خوزستان به وقوع یک انقلاب در بخش بیمارستان سازی در استان اشاره کرد و گفت: در بودجه سال 90 وضعیت 29 بیمارستان در سراسر استان تعیین تکلیف شده که بخشی از آن در سال آینده تکمیل و افتتاح می شوند با این وجود کل ظرفیت بیمارستانی استان تا پایان دولت دهم تکمیل و اجرایی می شود.



حجازی افزود: ساخت راه آهن خوزستان به استان فارس هم با مشارکت دولت و بخش خصوصی در سال 90 آغاز می شود و با وجود خط آهن اصفهان به خوزستان می توان شاهد ایجاد یک تحول در بخش حمل و نقل استان و جنوب کشور بود.

اختصاص395 میلیارد تومان به بخش فاضلاب

وی به مشکل فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب استان اشاره کرد و افزود: در سال اخیر 12 میلیارد تومان برای فاضلاب اختصاص یافت که در سال 89 این رقم به 30 میلیارد تومان رسید ولی برای سال 90 به وجود فروش اوراق مشارکت در مجموع 395 میلیارد تومان برای اجرای شبکه فاضلاب و تصفیه خانه های آن اختصاص خواهد یافت که با این مبلغ می توان امیدوار بود که کل مشکل فاضلاب استان تا پایان دولت دهم حل خواهد شد.



حل مشکل آب استان تا پایان دولت دهم

حجازی به آبرسانی به شهرهای خوزستان اشاره کرد و گفت: 20 میلیارد تومان در بودجه سال 90 برای آبرسانی اختصاص یافته که 500 میلیارد تومان هم از طریق فروش اوراق مشارکت به این مبلغ افزوده می شود و هزار میلیارد تومان نیز بابت فروش یکی از نیروگاه های برق آبی نیز به بخش آبرسانی اختصاص خواهد یافت. با این اوصاف تا پایان دولت دهم شاهد حل مشکل کمبود آب در تمام شهرهای استان خواهیم بود. در عین حال مبلغ 310 میلیارد تومان از محل فروش یکی از نیروگاه های گازی کشور به گسترش و اصلاح شبکه برق خوزستان اختصاص خواهد یافت.



ایجاد بیش از 85 هزار فرصت شغلی در خوزستان

رئیس کارگروه اشتغال استان افزود: تعهد استان برای ایجاد اشتغال در سال جاری 82 هزار فرصت شغلی بود که تا به امروز 85 هزار فرصت شغلی ایجاد شده و تا پایان سال بازهم این رقم افزایش خواهد یافت. همچنین به این رقم باید استخدام هزار نفر در دستگاه های دولتی، جذبهای صورت گرفته توسط شرکت های پتروشیمی و چندین مکان دیگر را اضافه کرد که فرصت های شغلی وارد این آمار نشده است.



ایجاد 134 هزار شغل در سال90

وی افزود: برای سال آینده تعهد استان ایجاد 134 هزار فرصت شغلی است که کار سختی به نظر می رسد چراکه در این مدت بسیاری از ظرفیتهای شغلی استان تکمیل شده ولی این امیدواری وجود که با اختصاص مبلغ سه میلیارد دلار از سوی دولت از محل صندوق توسعه ملی به صنایع پائین دستی پتروشیمی شاهد افزایش اشتغالزایی خواهیم بود. همچنین توافق لازم برای آغاز عملیات اجرایی 75 طرح پتروشیمی آغاز شده که با بهره برداری از آنها 124 هزار فرصت شغلی در خوزستان ایجاد می شود.



نماینده عالی دولت در استان خوزستان اضافه کرد: در بخش آمایش صنعت نیز که در بودجه سال 90 گنجانده شده می توان 11 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد کرد.