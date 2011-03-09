راه اندازی آزمایشگاه و مدرسه فیزیک بهداشت تا سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی سهرابی در حاشیه مراسم افتتاح آزمایشگاه پرتوهای گاما با اشاره به کاربردهای وسیع پرتوها در کشور، افزود: پرتوها در حوزه های پزشکی، صنعتی و انرژی کاربردهای وسیعی دارند و افراد بسیاری در این حوزه ها مشغول به فعالیت هستند.



وی به اثرات سوء پرتوها اشاره و خاطر نشان کرد: از این رو نیاز به آزمایشگاهی در این زمینه احساس می شود که در این راستا اقدام به راه اندازی آزمایشگاهی با عنوان آزمایشگاه " آزمایشگاه فیزیک بهداشت و دزی متری پرتوها" دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر شد.



استاد فیزیک بهداشت پرتوهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ماموریت های این آزمایشگاه، اظهارداشت: در این آزمایشگاه به دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف هسته ای در زمینه فیزیک بهداشت آموزش داده می شود.



وی با تاکید بر اینکه محتوای این آموزشها آشنا کردن دانشجویان با مسایل فنی فیزیک پرتوها است، اضافه کرد: دانشجویان با مسایل فنی فیزیک بهداشت آشنا می شوند تا در آینده بتوانند در حوزه های مختلف مرتبط با دانش هسته ای از دانش خود در جهت کاهش اثرات پرتوها استفاده کنند.



سهرابی با تاکید بر اینکه دانشگاه امیرکبیر درصدد است تا این آموزشها را به فعالان این حوزه ارائه دهد، از تاسیس مدرسه بهداشت فیزیک در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این راستا اقدام به راه اندازی مدرسه ای با عنوان مدرسه " فیزیک بهداشت ایران" شد تا آموزشهای تخصصی کوتاه مدت را در این زمینه به فعالان این حوزه ارائه دهد.



عضو فرهنگستان علوم پایه، رادیولوژزیست ها، رادیوتراپیست ها، پزشکی هسته ای، صنایع مرتبط با علوم هسته ای را از مخاطبان این دوره های کوتاه مدت دانست و افزود: در حال حاضر این مدرسه در حال تجهیز است و امیدواریم تا اوایل سال آینده اولین گروه آموزشی در این دوره ها پذیرش شوند.