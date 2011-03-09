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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

45 هزار میلیارد ریال تسهیلات در گلستان پرداخت شد

45 هزار میلیارد ریال تسهیلات در گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه 45 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در استان ارائه شد.

کیوان علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تسهیلات از سوی سیستم بانکهای دولتی استان به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: در استان 329 شعب بانکی دولتی وجود دارد که به ارائه خدمات به هم استانیها مشغول هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: 3400 پرسنل در بانکهای استان فعالیت دارند و بانک نقش خون در سیستم اقتصادی جامعه را داراست.
 
دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان بیان داشت: مجموعه مردم استان در پرداخت تسهیلات خوب عمل کردند و این استان وضعیت خوبی در کشور دارد.
 
علی نژاد عنوان کرد: این استان نیاز به سرمایه گذاری دارد و پرداخت به موقع مطالبات می تواند استان را در اجرای طرح های سرمایه گذاری کمک کند.
 
وی به پرداخت نقدی یارانه ها در استان اشاره و اضافه کرد: در مرحله دوم حدود هزار میلیارد ریال یارانه از طریق سیستم بانکی به مردم استان پرداخت شده است.
کد مطلب 1270336

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