50 درصد مدارس گمیشان تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جلالی در حاشیه اجرای طرح های این نهاد افزود: کارهای بزرگی در 32 سال بعداز پیروزی انقلاب اسلامی دراین شهرستان انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: باید در اجرای طرحهای مختلف و مدرسه سازی در شهرستان شرایط اقلیمی وجوی درنظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم تحول بنیادی درآموزش و پرورش صورت گیرد باید فضاهای آموزشی مناسب ایجاد شود.



قربانعلی شیرزاد مدیرکل نوسازی گلستان نیز در سخنان خود با اشاره به این مطلب که درسال 87 به دستور مقام معظم رهبری بنا شد هزار کلاس درس ظرف چهار سال در کشور احداث شود، گفت: با همکاری نوسازی و بنیاد برکت بخش اعظم این طرحها انجام شده است و در سال 90 نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: کلنگ زنی مدرسه برکت روستای بصیر آباد در اواخر اردیبهشت ماه انجام گرفت و کار اجرایی و عملیاتی آن در نیمه اول خرداد شروع شد واین مدرسه ظرف مدت 9 ماه آماده بهره برداری شد.



در این مراسم با اهدای هدایایی به رسم یادبود از طرف اداره آموزش وپرورش شهرستان گمیشان از کسانی که در ساخت این مدرسه همکاری داشتند قدردانی شد.



شهرستان گمیشان از توابع استان گلستان بوده و در شمال غرب این استان واقع است.