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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۶

در 15 سال اخیر؛

23 روستای جنگلی گلستان جابجا شد

23 روستای جنگلی گلستان جابجا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدرای گلستان گفت: در 15 سال اخیر 23 روستای واقع شده در محدوه جنگل های استان جابجا شدند.

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این روستاها دارای جمعیتی کمتر از 50 خانوار بود که خارج از جنگل هدایت شدند و حتی مزارع برخی روستاییان نیز خریداری و حقوق مابه ازای آنها پرداخت شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر خروج دام این روستاییان، در برخی موارد مجتمع های مسکونی و دامداری برایشان ساخته شد.
 
وی تاکید کرد: در بحث جنگل اگر بخواهیم عوامل تخریب را کاهی دهیم علاوه بر طرح های جنگلداری، خروج دام و دامدار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
 
سلامتی، چرای بی رویه دام را از جمله دلایل تخریب جنگل برشمرد و گفت: تاکنون 300 هزار واحد دامی ار سطح عرصه های استان خارج شدند و 288 هزار واحد نیز در برنامه پنجم خارج می شوند.
 
مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: سالانه هزار هکتار توسعه جنگل و هزار هکتار زارعت چوب اجرا می شود و بحث حفاظت، از وظایف ذاتی ماست.
 
وی عنوان کرد: بحث توسعه زارعت چوب، تولید و تهیه نهال و توسعه جنگل کاری به منزله افزایش سرانه جنگل است.
 
سلامتی یادآورشد: سرانه جنگل در استان نسبت به سرانه جهانی کم است و برای افزایش این سرانه در طرح صیانت برنامه هایی تدارک دیده شده است.

450 هزار جنگل در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1270340

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