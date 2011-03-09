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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

بهبود عملکرد دستهای جراحان روباتیک/ ابداعی برای افزایش قدرت لامسه روباتها

بهبود عملکرد دستهای جراحان روباتیک/ ابداعی برای افزایش قدرت لامسه روباتها

محققان دانشگاه فلوریدا موفق به ابداع ماده حسگری شده اند که می تواند به دستهای روباتیک توانایی حمل کردن اجسام ظریف را داده و امکان استفاده از روباتها را در جراحی های حساس فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روباتها می توانند پازل حل کنند، در جراحی کمک کنند و حتی به عنوان پرستار به کار گرفته شوند، اما تنها کافی است از آنها بخواهید یک قطعه چیپس سیب زمینی را بدون اینکه خرد شود در دست بگیرند. توانایی که هنوز برای روباتها دور از دسترس است زیرا دستهای روباتها به اندازه کافی حساس نیستند.

مواد جدیدی که به نام "دود منجمد" شناخته می شود می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد لمس حساستر در دستهای روباتیک مورد استفاده قرار گیرد.

محققان دانشگاه فلوریدا این ماده را نوعی مواد نانولوله های کربنی می دانند که بسیار قدرتمند بوده و از قدرت رسانایی برخوردارند و در عین حال می توانند سطح بسیار بزرگی را پوشش دهند. اما سطح گسترده آنها به این معنی است که امکان ایجاد گره هایی بر روی سطح این ماده وجود دارد.

برای جلوگیری از این رویداد محققان نانو لوله های کربنی را با حفظ خواص آنها از هم جدا کرده و دود منجمدی را به وجود آوردند که قابل انعطاف بوده و به اندازه ای رسانا است که آن را به حسگری ایده آل تبدیل می کند. به گفته محققان این مواد به اندازه ای حساس هستند که می تواند کمترین حد فشار را تا یک پاسکال فشار ردیابی کند.

در حال حاضر دستهای روباتیک کوچک می توانند در هنگام جراحی ابزارهایی را حمل کرده و وارد بدن بیمار شوند تا جراحی های ساده ای را انجام دهند با اینهمه کنترل کردن میزان برش وارد شده و عمقی که دست وارد می شود، بسیار دشوار است و محققان امیدوارند با استفاده از این ابداع جدید بتوانند کاربرد دستهای روباتیک را در جراحی ها بهبود ببخشند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، سطح پوشش وسیع این ماده، انعطاف پذیری، جرم کم، و رسانایی بالا این ماده را به گزینه ای مناسب برای ذخیره انرژی تبدیل می کند و شاید روزی به ساخت باتری های کارامد تر و ابرخازنها منجر شود.

کد مطلب 1270341

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