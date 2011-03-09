به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین آفریده سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح آزمایشگاه نوترون در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این آزمایشگاه با نام "دکتر شهریاری" افتتاح شد، افزود: در این آزمایشگاه دانشجویان دوره های کارشناسی تا دکتری با نوترون، گاما و ذرات باردار آشنا می شوند.



وی با بیان اینکه این آشنایی از طریق انجام آزمایشهایی در زمینه طیف سنجی نوترونی،‌ فلاکس نوترون و طیف گاما صورت می گیرد خاطرنشان کرد: با تجهیزاتی که در این آزمایشگاه فراهم شده است، دانشجویان رشته های مرتبط با راکتور هسته ای می توانند در زمینه هایی چون راکتورهای گداخت هسته ای و شکاف هسته ای و دانشجویان رشته‌های کاربرد پرتوها، آزمایشهایی در حوزه‌های ساخت آشکار سازها و به کارگیری ذرات باردار انجام دهند.



رئیس آزمایشگاه نوترون دانشکده هسته‌ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه نتایج آزمایشهای دانشجویان در حوزه‌های مختلف حفاری و نفت کاربرد دارد، اضافه کرد: تاکنون تجهیزات آزمایشگاهی حوزه هسته ای در سازمان انرژی اتمی متمرکز شده بود که در این پروژه اقدام به راه اندازی این آزمایشگاه در این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر در زمینه علوم هسته ای کردیم تا زمینه تحقیقات دانشجویان دوره های مختلف فراهم شود.



وی به تجهیزات این آزمایشگاه اشاره کرد و یادآور شد: با تجهیزاتی که در این آزمایشگاه است دانشجویان می توانند آزمایشهایی در زمینه طیف چشمه نوترون و گاما، ‌شبیه سازی راکتور و فلاکس نوترون و جداسازی نوترون و گاما انجام دهند.



عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در فاز اول راه اندازی، خدمات این آزمایشگاه برای دانشجویان این دانشگاه است‌ یادآور شد: با حمایت دولت و توسعه این آزمایشگاه می توان به دانشجویان دانشگاههای کشور خدمات علمی ارائه کنیم.