عبدالرسول پیشاهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تابستان سال 90، خاموشی نداریم گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیک مصرف در تابستان سال آینده به45 هزار مگاوات می‌رسد که این رقم در تابستان گرم و بی‌سابقه امسال به 41 هزار و 100 مگاوات رسید.

معاون هماهنگی و تولید توانیر افزود: 94.5 درصد از تولید برق کشور از سوی نیروگاه‌های حرارتی و 5.5 درصد از سوی نیروگاه‌های برقابی تامین می‌شود، البته امید ما این است که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مدیریت مصرف در تابستان 90 به خوبی انجام شود و بتوان با استفاده از بکاربستن تدابیر مدیریت مصرف، 2 هزار مگاوات صرفه‌جویی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور، تلاش وزارت نیرو این است که تا پیک مصرف تابستان سال آینده، 3 هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز وارد مدار شود.

به گفته پیشاهنگ،‌برای اولین بار در طول سالهای گذشته، تعمیرات نیروگاهی کشور تا پایان فروردین ماه به اتمام می‌رسد؛ چراکه صنعت برق کشور تجربه گرمای زودرس سال 89 را فراموش نکرده است. این درحالی است که قدرت نصب شده نیروگاهی کشور امسال از مرز 60 هزار مگاوات گذشته است.