"طوفان تغییر" درهمه رژیمهای عربی/ انقلاب به عربستان و امارات هم می رسد

"صلاح الفضلی" استادیار دانشگاه کویت در گفتگو با خبرگزاری مهر در ارزیابی آخرین تحولات منطقه به ویژه انقلاب ملل عربی گفت: تحولاتی که این روزها به صورت پی درپی در کشورهای عربی شاهد آن هستیم و منجر به سقوط دو رژیم در تونس و مصر شد و همچنین در مسیرش در حال براندازی چند رژیم دیگر نیز است درحقیقت شبیه به طوفانی است که هرچه را که در راهش است از جا می کند.

تحلیلگر روزنامه القبس کویت همچنین افزورد: این انقلاب ها در حقیقت از نهایت ظلم و ستمی که سالها ملل عربی از آن در رنج و عذاب بودند پرده برداشت و فرصتی را برای رهایی ملت های عربی از اوضاع بد معیشتی شان فراهم آورد.

این روزنامه نگار و مدرس دانشگاه های کویت درادامه درپاسخ به این پرسش که آیا دیگر کشورهای عربی ازجمله عربستان، قطر، امارات و دیگر کشورهای عربی نیز تحت تاثیر روند قطار انقلاب ملتهای خود قرار خواهند گرفت؟ تاکید کرد: هیچ رژیم عربی از باد تغییری که در منطقه شروع به وزیدن کرده، در امان نمی ماند هرچند که احتمال تغییر از کشوری به کشور دیگر کاملا متفاوت است.

وی افزود: کشورهای با نظام جمهوری و پادشاهی هر دو در معرض تغییر هستند از جمله عربستان، اما به نظر من قطر و امارات با توجه به کشمکش اقتصادی که دراین دو کشور وجود دارد دیرتر دستخوش تغییر قرار می گیرند.

الفضلی درادامه درباره اینکه درحال حاضر کشورهای اسلامی در قبال انقلاب ملل عربی چه وظیفه ای دارند؟ خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی اسلامی که از نظامی دموکراتیک و آزاد برخوردار هستند باید از این انقلاب ها حمایت کنند اما نه به شکلی که موجب برانگیخته شدن حساسیت های مذهبی و طایفه ای در منطقه شود و همچنین به گونه ای شود که فرصت طلبان زمینه بدنامی این انقلاب ها را بیابند.

این استادیار دانشگاه کویت همچنین درباره وظیفه سازمان ملل متحد در شرایط حساس منطقه گفت: هیچ امیدی به دخالت سازمان ملل متحد در امور کشورهای انقلاب زده به ویژه لیبی ندارم چرا که این سازمان آلت دست کشورهای غربی به ویژه آمریکا است و ملت های منطقه باید بر نیروی درونی خود تکیه کنند.

تحلیلگر روزنامه القبس کویت درباره اینکه سفرهای پی درپی مقامات آمریکایی به مصر و لیبی و تونس چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اظهار داشت: آمریکایی ها هرگز فرصت به شکست کشاندن این انقلاب ها یا منحرف کردن آن از مسیر درستش را از دست نمی دهند و این موضوع هم از آنان تعجب برانگیز نیست و دقیقا این سفرها با این هدف انجام می شود.

صلاح الفضلی درپایان این مصاحبه درپاسخ به این پرسش که اسرائیل درکجای این انقلاب ها قرار دارد؟ تاکید کرد: اسرائیل یکی از طرف های متضرر انقلاب هایی است که جهان عربی را لرزاند. رژیم صهیونیستی از آنچه این روزها در کشورهای عربی درحال وقوع است بسیار هراس دارد و به خود می لرزد.