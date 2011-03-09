سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وعده وزیر مسکن و شهرسازی مبنی بر پرداخت تسهیلات 50 تا 80 میلیون تومانی خرید یا ساخت مسکن به اهالی فرهنگ گفت: این وام برای هنرمندان و نخبگان است ولی انشاءالله ما سعی می‌کنیم به بقیه اقشار فرهنگی و هنری هم تعمیم پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا خبرنگاران هم می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند؟" افزود: همانطور که گفتم عنوان این وام و اطلاق آن برای هنرمندان است ولی ما نهایت تلاش خودمان را می‌کنیم که خبرنگاران را هم ذیل این عنوان جای بدهیم و اگر بشود این اتفاق برای آنها هم بیفتد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره زمان اجرایی شدن وعده مذکور اضافه کرد: این بحث قبلاً مصوبه دولت را هم داشت ولی یک اشکال حقوقی پیدا کرد و اجرای آن مدتی معطل ماند ولی اخیراً این اشکال برطرف شده است.

سید محمد حسینی ابراز امیدواری کرد پرداخت این تسهیلات به هنرمندان و نخبگان کشور تا پایان سال جاری و نهایتاً از اول سال 1390 آغاز شود.

وی همچنین گفت: بر اساس یک مصوبه دیگر هیئت دولت اعتبارات صندوق حمایت از نویسندگان، خبرنگاران و هنرمندان برای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد و ما امیدواریم نمایندگان محترم مجلس هم به صورت جدی از این پیشنهاد دولت حمایت کنند تا ما دستمان برای حمایت از این عزیزان باز باشد.

دولت اخیراً با استناد به اصل 127 قانون اساسی ضمن موافقت با پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به 4000 نفر از نخبگان و هنرمندان کشور بانک ملت را موظف کرد 1000 فقره تسهیلات احداث یا خرید واحد مسکونی حداکثر به مبلغ 500میلیون ریال معادل 80 درصد ارزش ملک و با نرخ 12 درصد به 1000 نفر از هنرمندان با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت کند.

بانکهای تجارت و صادرات نیز باید سه هزار فقره تسهیلات احداث یا خرید واحد مسکونی حداکثر به مبلغ 500 میلیون ریال و مبلغ 800 میلیون ریال معادل 80 درصد ارزش ملک و با نرخ 12 درصد به 3000 نفر از نخبگان پرداخت کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی هم اخیراً اعلام کرده بود: بر اساس این مصوبه هنرمندان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نخبگان هم توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به بانکهای عامل معرفی می‌شوند تا بانکها هم پس از بررسیهای لازم اقدام به پرداخت این تسهیلات بکنند.