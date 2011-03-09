مهرام از صعود به دیدار نهایی بازماند/ الریاضی لبنان به فینال راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله نیمهنهایی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا شب گذشته با انجام یک دیدار به پایان رسید که طی آن تیم بسکتبال الریاضی لبنان با برتری 83 بر 73 برابر تیم مهرام ایران به دیدار نهایی این رقابتها راه یافت.
تیم بسکتبال الریاضی لبنان که دیدار رفت را هم با نتیجه 94 بر 90 به سود خود خاتمه داده بود، با برتری در بازی شب گذشته به فینال مسابقات غرب آسیا راه یافت و مانع از سومین حضور متوالی مهرام قهرمان دو دوره گذشته این رقابتها، در دیدار نهایی شد.
دیگر فینالیست این مسابقات روز دوشنبه هفته آینده با سومین دیدار تیمهای الجلا سوریه و ذوبآهن ایران مشخص خواهد شد. الجلا دیدار رفت را با نتیجه 89 بر 76 به سود خود به پایان رسانده و بازی برگشت با برتری 93 بر 76 ذوبآهن خاتمه یافته است.
درصورت صعود ذوبآهن ایران به بازی نهایی، مهرام از دور مسابقات حذف خواهد شد اما در صورت شکست ذوبآهن، دیدار ردهبندی این رقابتها بین تیمهای ایرانی ذوبآهن و مهرام برگزار خواهد شد.
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