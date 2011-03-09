تامین نشدن اعتبار مهمترین مشکل طرحهای ویژه استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مشکلات 12 طرح و پروژه استان زنجان در بخش های عمرانی و اقتصادی شامگاه سه شنبه در دومین جلسه ستاد پیگیری طرح های ویژه استان زنجان بررسی شد که عدم تأمین اعتبار به عنوان مهمترین مشکل این پروژ ها عنوان شد.

عدم تخصیص اعتبارات ابلاغی، عدم تأمین منابع ارزی پروژه ها، عدم اخذ رأی کمیسیون ماده 32، تملکهای زمین های معارض و عدم اتمام مطالعات از دیگر مشکلات مطرح شده توسط مجریان طرح های ویژه استان بود.

از 12 پروژه بررسی شده هفت پروژه عمرانی و پنج پروژه اقتصادی بود که مشخصات اجرای پروژه، روند انجام کار تاکنون و مشکلات موجود در اجرای آنها از جمله موارد مطرح شده در رابطه با این پروژه ها بود.

پروژه های سد مشمپا، سد مخزنی بعثت در ارمغانخانه، سد میرزاخانلو 2، احداث کمربندی شمالی و جنوبی شهر زنجان، احداث راه اصلی بناب - منجیل، احداث راه فرعی تهم - چورزق و احداث باند دوم سه راهی سلطانیه - قیدار - انتهای حوزه (آغبلاغ) از جمله پروژه های مطرح شده در بخش عمرانی بود.

در بخش اقتصادی نیز پروژه های صنعت خورشیدی پارس در شهرک صنعتی شماره یک، صنایع پتروشیمی زنجان، سیمان خمسه، مه ریس ابهر و طرح توسعه کیلوس بررسی شد.

مقرر بود در این جلسه 10 طرح ویژه عمرانی و 10 طرح ویژه سرمایه گذاری بررسی شود که به دلیل کمبود وقت، بررسی تعدادی از طرح های به جلسه بعدی موکول شد.

پارس حیات ساغلیک ارونلری، حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر، مجتمع خدماتی رفاهی منطقه نمونه، گردشگری زنجانرود پایین، شهرک صنایع دستی و گردشگریو منطقه نمونه بین المللی گردشگری غار کتله خور پروژ های بخش سرمایه گذاری بود که بررسی آنها به جلسه بعدی منتقل شد.

استاندار زنجان خواستار ارائه 10 پروژه ویژه دستگاه های مختلف استان تا پیش از پایان سال به ستاد طرح های ویژه شد و تأکید کرد: تمامی دستگاه های استان موظفند 10 پروژه مهم خود را در بخش های اقتصادی، عمرانی، گردشگری و فرهنگی تا پایان امسال به دبیرخانه ستاد طرح های ویژه استان ارائه دهند.

محمد رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: جلسه بعدی اوایل سال آینده برگزار خواهد شد و در آن مشکلات سایر پروژه های تعیین شده بررسی و مصوبات جلسه قبل مرور خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه های کلان به دلیل اهمیت آنها، سقف اعتبار و تأثیرگذاری آنها در روند توسعه استان باید به صورت ویژه پیگیری شوند اظهار داشت: این نوع پروژه ها نیاز به پیگیری مستمر و منسجم دارند تا هر چه زودتر و در زمان معین به نتیجه برسند.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان نیز با بیان اینکه در نخستین جلسه این ستاد، نزدیک 100 طرح ویژه استان شناسایی شد افزود: بر حسب تصمیمات اخذ شده در اولین جلسه ستاد، در هر جلسه مشکلات 10 پروژه عمرانی و 10 پروژه سرمایه گذاری و اقتصادی بررسی می شود.

علی اکبر کریمی ادامه داد: تاکنون 10 پروژه اول تا چهارم در دو بخش عمرانی و سرمایه گذاری برای پیگیری و بررسی در جلسات به ترتیب معین شده است.

کریمی یادآور شد: در راستای پیگیری طرح های ویژه به صورت ویژه به تدبیر و تأکید استاندار زنجان، 80 پروژه به عنوان طرح های ویژه در بخش های عمرانی و اقتصادی شناسایی شدند.

وی ارزش پروژه های اعلام شده را بالای پنج میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد، 48 پروژه در بخش عمرانی و 32 پروژه در بخش اقتصادی شناسایی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان، پروژه ها را در دو حیطه کلی پروژه های با اعتبارات دولتی و پروژه های سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: در نوع اول اعتبارات پروژه ها از محل اعتبارات ملی یا استانی تأمین می شود و در نوع دوم سرمایه گذاری توسط بخش غیر دولتی صورت می پذیرد اما هدایت، نظارت و حمایت توسط دستگاه دولتی است.