سند توسعه بجنورد هزار و 191میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت سه شنبه شب در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1389، اظهار داشت: در این سند پنج ساله 107 پروژه درهشت محور با قابلیت اجرایی در سه حوزه فرهنگی، زیر بنایی و اقتصادی نظر گرفته شده است که 162 میلیارد تومان از اعتبارات آن در قالب تسهیلات بانکی، 826 میلیارد تومان اعتبارات ملی و 203 میلیارد تومان شامل اعتبارات استانی است.

وی تصریح کرد: برای تنظیم سند توسعه شهرستان بجنورد، 42 هزار و 560 نفر ساعت کار مطالعاتی توسط 336 نفر در 321 جلسه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این سند مشکلات شهرستان بجنورد دیده شده است و دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی باید در اجرایی کردن این سند پنج ساله نظارت اجرایی داشته باشند.

شفقت اضافه کرد: در راستای اجرای این سند توسعه، نظام نامه نظارتی در نظر گرفته شده است تا معاون برنامه ریزی استانداری، فرمانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان در خصوص تامین اعتبارات پروژه های طراحی شده نظارت داشته باشند.

وی در خصوص بودجه سال 90 شهرستان بجنورد نیز گفت: برآوردی که از بودجه سال 90 شهرستان بجنورد شده است مبلغی بالغ بر 340 میلیارد و 500 میلیون ریال است که با مشخص شدن تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سال 90 و تعیین سهم استان از بودجه سال آینده، این مبلغ در صورت تصویب اختصاص می یابد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی از جمله مشکلات شهر بجنورد را بحران حاشیه نشینی آن عنوان کرد و اذعان کرد: بیش از 70 هزار نفر از جمعیت 170 هزار نفری بجنورد در حاشیه شهر زندگی می کنند که این برای یک مرکز استان خوبیت ندارد.

شفقت ادامه داد: آبهای سطحی و فضای سبز شهر بجنورد نیز باید ساماندهی شوندودستگاههای مرتبط در ایجاد فضای سبز به شهرداری بجنورد کمک کنند.

وی همچنین از نحوه ساماندهی حسینیه های شهرستان بجنورد نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: شهرستان بجنورد با دارا بودن 182 حسینه کمترین بهره وری از این تعداد حسینیه را دارد و سازمان تبلیغات استان باید در این زمینه نظارت داشته باشد.

مسئول ارشد استان خراسان شمالی متذکر شد: نوسازی و زیبا سازی مسجد جامع، مسجد انقلاب و مسجد امام باید در برنامه های شهرستانی دیده شود و مردم روستا نیز در ساخت مساجد در روستاها مشارکت داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی همچنین از تشکیل شورای توسعه روستا نیز خبر داد و گفت: این شورا با پنج کمیته تخصصی به تدوین سند توسعه روستاهای استان می پردازند و با تنظیم سند توسعه، عمران و آبادی روستاهای استان با توجه به شناسنامه هویتی که برای هر روستا در نظر گرفته شده است صورت می گیرد.