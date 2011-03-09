دانشگاه های چمران و صنعت نفت اهواز تفاهمنامه منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز‌، حسن مروتی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهوار شامگاه سه شنبه در این باره گفت: این تفاهمنامه در راستای هم افزایی و ایجاد زمینه های گسترش همکاریهای طرفین و به کارگیری تمام ظرفیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی مبادله شده است.

وی محورهای همکاری در این تفاهمنامه را در 11 بند عنوان کرد و افزود: همکاری در بومی سازی و انتقال فناوریهای جدید به خصوص در صنعت نفت و گاز، همکاری در تعریف و اجرای مشترک پروژه های صنعتی موردنیاز وزارت نفت، مساعدت در به کارگیری و استفاده طرفین از امکانات آزمایشگاهی، آموزشی و تجهیزات پژوهشی مراکز تحقیقاتی، همکاری در برگزاری کارگاه ها، سمینارها، کنفرانسهای ملی و بین المللی در حوزه صنعت نفت و گاز، تسهیل و بهره گیری از اساتید دو دانشگاه در امور آموزشی و پژوهشی از جمله مفاد این تفاهمنامه است.



مروتی ادامه داد: تسهیل همکاری در تخصیص فرصتهای مطالعاتی برای اساتید یک دانشگاه در دانشگاه دیگر، مساعدت در همکاریهای بین المللی مشترک در مقاطع تحصیلات تکمیلی، همکاری در برگزاری دوره های دکتری مشترک، همکاری در اجرای دوره های جدید بین رشته ای در سطح تحصیلات تکمیلی، همکاری در زمینه های مربوط به انرژی و بهداشت و محیط زیست و ایجاد بستر لازم برای حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی از طریق وزارت نفت از دیگر بندهای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه صنعت نفت به شمار می رود.



وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه کمیته مشترکی متشکل ازسه عضو هیئت علمی از هر کدام از دانشگاه های طرف قرارداد از سوی رئیس دانشگاه مربوطه معرفی می شوند که امور مربوط را پیگیری خواهند کرد.



سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز مدت اعتبار این تفاهمنامه را دو سال اعلام کرد و افزود: پس از آن، با توافق طرفین این مدت زمان قابل تمدید خواهد بود.



این تفاهمنامه میان غلامرضا راشد رئیس دانشگاه صنعت نفت و دکتر حسن مروتی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز امضا و مبادله شد.