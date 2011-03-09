سازمان ملل مسئول ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون در این باره گفت: من فکر می کنم این مهم است که این موضوع را آمریکا رهبری نکند زیرا که مسئله به خود مردم لیبی ارتباط دارد. ما عقیده داریم که سازمان ملل باید این تصمیم را اتخاذ نماید.

پیشتر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب نیز خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبی برای ممانعت از ادامه کشتار مردم این کشور از سوی رژیم معمر قذافی شده بودند.

کلینتون گفت: ما تمایل به حل مسالمت آمیز این روند داریم و دوست داریم تا ببینیم خود معمر قذافی این کار را می کند و دولت جدید بصورت مسالمت آمیز روی کار می آید.

کلینتون همچنین گفت: از آنجا که برخی کشورها با برقرای منطقه پرواز ممنوع مخالفند احتمالاً برقراری این موضوع زمان بر خواهد بود.

در رویدادی دیگر در پیوند با بحران لیبی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در یک تماس تلفنی درباره این بحران با یکدیگر گفتگو کردند. کاخ سفید ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را یکی از محورهای این گفتگو اعلام کرده است.

اوباما و کامرون بر سر اینکه معمر قذافی هرچه سریع تر باید از قدرت کناره گیری کند، توافق دارند.