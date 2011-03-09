80 درصد از اعتبارات بجنورد مختص طرحهای نیمه تمام است

سید محمد پاک مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: اعتبارات سال جاری شهرستان 290 میلیارد ریال برآورد شده بود که متاسفانه تمام این اعتبارات محقق نشده است.

وی تصریح کرد: برای بودجه سال 90 شهرستان بجنورد نیز بیش از 340 میلیارد ریال برآورد شده است که پیش بینی می شود بیش از 80 درصد از اعتبارات سال 90 به پروژه های نیمه تمام بجنورد اختصاص یابد.

وی از جمله پروژه های نیمه تمام شهرستان بجنورد را پروژه کتابخانه ملی، پروژه کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان، پروژه مجتمع صنوف آلاینده، پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بجنورد ذکر کرد.



فرماندار بجنورد ادامه داد: پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان، پروژه های راهسازی این شهرستان، احداث هفت باب کتابخانه روستایی، نگار خانه شهر بجنورد، احداث دارالقرآن شهر راز، پروژه های آموزشی نظیر دبیرستان شبانه روزی کار و دانش شهر راز، دبیرستان شبانه روزی خلیج فارس و پروژه سید جمال الدین و مرکز رشد از مهم ترین پروژه های نیمه تمام شهرستان بجنورد است.

