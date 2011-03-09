عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اتحادیه اروپا تحریم ها علیه لیبی را افزایش می دهد.
- رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلیس درباره ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تلفنی گفتگو کردند.
- زمین لرزه ای به قدرت 7.3 ریشتر ساحل شرقی هونشو در ژاپن را لرزاند.
- نیروهای قذافی به منازل در الزاویه حمله کردند.
- وزیر خارجه آمریکا گفت: هر تصمیمی برای ایجاد منطقه ممنوعه در لیبی باید از سوی سازمان ملل صورت گیرد.
- صربستان و کوزوو اولین گفتگوهای مستقیم خود را از زمان استقلال این کشور آغاز کردند.
- معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به روسیه با مقامات این کشور دیدار می کند.
- رئیس جمهوری آمریکا تحریم های یکجانبه خصمانه علیه ایران را تمدید کرد.
- هشدار مداخله گرانه آمریکا به زیمبابوه درباره فروش اورانیوم به ایران.
- کوبا آمریکا را به حملات سایبری علیه این کشور متهم کرد.
- استرالیا دارایی های 16 عضو خانواده معمر قذافی را مسدود کرد.
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