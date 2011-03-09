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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- اتحادیه اروپا تحریم ها علیه لیبی را افزایش می دهد.

- رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلیس درباره ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تلفنی گفتگو کردند.

- زمین لرزه ای به قدرت 7.3 ریشتر ساحل شرقی هونشو در ژاپن را لرزاند.

- نیروهای قذافی به منازل در الزاویه حمله کردند.

- وزیر خارجه آمریکا گفت: هر تصمیمی برای ایجاد منطقه ممنوعه در لیبی باید از سوی سازمان ملل صورت گیرد.

- صربستان و کوزوو اولین گفتگوهای مستقیم خود را از زمان استقلال این کشور آغاز کردند.

- معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به روسیه با مقامات این کشور دیدار می کند.

- رئیس جمهوری آمریکا تحریم های یکجانبه خصمانه علیه ایران را تمدید کرد.

- هشدار مداخله گرانه آمریکا به زیمبابوه درباره فروش اورانیوم به ایران.

- کوبا آمریکا را به حملات سایبری علیه این کشور متهم کرد.

- استرالیا دارایی های 16 عضو خانواده معمر قذافی را مسدود کرد.

کد مطلب 1270368

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