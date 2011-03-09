800 دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان خراسان شمالی تحصیل می کنند

محمد اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهلت ثبت نام ثبت نام مراکز استعدادهای درخشان خراسان شمالی از 14 اسفند ماه شروع شده است و تا 22 اسفند ماه نیز ادامه دارد و به هیچ وجه تمدید نمی شود و دانش آموزان فقط از طریق مدارس راهنمایی استان با شرط معدل بالای 19 پرادخت مبلغ 10 هزار تومان ،تحویل دو قطعه عکس و کامل کردن فرم ثبت نام امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: ثبت نام دانش آموزان شهرستان بجنورد تحت عنوان تکمیل ظرفیت و شهرستانهای شیروان و اسفراین با پذیرش دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این آزمون همزمان با سراسر کشور 15 اردیبهشت سال 90 برگزار می شود و نتایج آزمون 15 تیرماه سال 90 از طریق آموزش و پرورش استان به اطلاع دانش آموزان می رسد.

اکبر زاده در خصوص چگونگی طراحی سوالات این آزمون نیز گفت: طراحی سوالات این آزمون توسط آموزش و پرورش استان صورت می گیرد و 50 درصد از سوالات از کتب درسی سال سوم راهنمایی، 30 درصد از کتب سال دوم راهنمایی و 20 درصد از کتب سال اول راهنمایی طراحی می شوند.

وی اظهار داشت: این آزمون با رویکرد سنجش هوش دانش آموزان برگزار می شود و برای واحدهای درسی ریاضی ضریب چهار، علوم تجربی ضریب سه و دروس ادبیات، تعلیمات دینی و علوم اجتماعی ضریب یک در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزانی در این آزمون پذیرفته می شوند که علاوه بر معدل 19 بتوانند 60 درصد از نمره های واحد های درسی را به ست بیاورند.

وی یادآورشد: همچنین دانش آموزان بعد از اعلام نتایج آزمون جهت اعتراض به نمره های کسب شده شش روز فرصت دارند.

اکبرزاده افزود: در حال حاضر شهرستان بجنورد دارای دو مرکز استعداد های درخشان در پایه راهنمایی و متوسطه است و در شهرستان های شیروان و اسفراین تنها مرکز استعدا های درخشان مقطع متوسطه وجود دارد.

وی همچنین ازجشنواره نمایش فیلمهای جشنواره رشد در استان خبر داد واظهار داشت: برای چهارمین سال پیاپی این جشنواره 20 تا 25 فروردین در استان برگزار می شودو در این جشنواره 82 فیلم کوتاه در شهرستان های استان به نمایش در می آید.

وی اضافه کرد: این جشنواره با شعار دانش در آینه تصویر در استان برگزار می شود و 36 فیلم کوتاه 10 دقیقه ای، 26 فیلم کوتاه 10 تا 20 دقیقه ای و 20 فیلم داستانی بلند 20 تا 120 دقیقه ای برای نمایش در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای نمایش این فیلم ها در شهرستان بجنورد سه سالن باهنر، ریحانه و تالار حافظ در نظر گرفته شده است.