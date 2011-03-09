پایان دوران بی اهمیت بودن اعراب / قطار"بیداری بزرگ" متوقف نمی شود

دکتر "عدنان مُسّلم" در این گفتگو درباره ارزیابی خود درباره آینده کشورهای عربی پس از خیزش مردم و سقوط دیکتاتورهایی چون "مبارک" و "قذافی" گفت : سرانجام پس از حرکتهای دموکراسی خواهانه مردم عرب و به نتیجه رسیدن آن در کشورهای تونس، مصر و ادامه آن در کشورهایی چون لیبی، بحرین، عمان و یمن، جهان دیگر کشورهای عرب و جوانان آن را جدی خواهد گرفت.



از مهمترین نتایج این روند یک "بیداری بزرگ" برای تمامی مردمی خواهد بود که تحت نظامهای سرکوبگر زندگی می کنند نام گوینده

استاد دانشگاه بیت لحم اظهار داشت : در گذشته کسی اعراب را جدی نمی گرفت و تلقی غرب از جهان عرب آن بود که این کشورها باید برای همیشه توسط دیکتاتورها اداره شوند.

مسّلم درباره آینده توازن قوا در جهان عرب با توجه به خیزش مردم در کشورهای عربی گفت : مسلما تغییرات انجام شده و روند تحولات جاری در جهان عرب نقشی تعیین کننده در توازن قوای منطقه خواهد داشت و همانطور که اشاره شد از این پس جهان مجبور است تا در مناسبات خود نقش قابل توجهی به جهان عرب قائل شود.

مسّلم که علاوه بر تدریس در دانشگاه بیت الحم در دانشگاه بیت المقدس نیز تدریس می کند؛ درباره تاثیرات منطقه ای و بین المللی خیزش مردم در کشورهای عربی خاطر نشان کرد : از مهمترین نتایج این روند یک "بیداری بزرگ" برای تمام مردم خواهد بود که تحت نظامهای سرکوبگر زندگی می کنند.

عضو "گروه دیدبان حقوق بشر فلسطین" با اشاره به حضور جوانان در خیزش مردم جهان عرب به مهر گفت : حضور جوانان در تحولات کشورهایی چون تونس، مصر و لیبی و دیگر کشورها نشان می دهد جوانانی که در کشورهایی با حکومتهای سرکوبگر زندگی می کنند می توانند از این پس قانون را در دست گرفته و خود آینده کشورشان را تعیین کنند.





درباره اینکه این تغییرات و خیزش مردم عرب در دیدگاه های آمریکا در قبال اسرائیل تغییری ایجاد کرده و سبب می شود تا واشنگتن حامی اعراب شود تردید دارم و به این ترتیب این مناقشه بی پایان همچنان ادامه خواهد داشت نام گوینده مسّلم در مورد اینکه "آیا این بیداری به کشورهای دیگر عربی همچون عربستان نیز سرایت می کند؟" گفت : تحولات جاری در کشورهایی چون بحرین، یمن و دیگر کشورها نشان می دهد که سرانجام تمام کشورها نیازمند انجام تغییرات در سیستم حاکمیتی خود هستند و در این میان عربستان نیز از دیگر کشورها مستثنی نیست و مطمئنا بیداری مردم به دیگر کشورهای خاورمیانه نیز می رسد. مسّلم در مورد اینکه "آیا این بیداری به کشورهای دیگر عربی همچون عربستان نیز سرایت می کند؟" گفت : تحولات جاری در کشورهایی چون بحرین، یمن و دیگر کشورها نشان می دهد که سرانجام تمام کشورها نیازمند انجام تغییرات در سیستم حاکمیتی خود هستند و در این میان عربستان نیز از دیگر کشورها مستثنی نیست و مطمئنا بیداری مردم به دیگر کشورهای خاورمیانه نیز می رسد.

موضوع بعدی که در گفتگو با عدنان مسلم مورد بحث قرار گرفت، ارتباط نزدیک غرب و به ویژه آمریکا با دیکتاتورهایی جون مبارک و قذافی بود، استاد دانشگاه بیت لحم در مورد راهبرد آتی غرب برای جهان عرب با توجه به سقوط همیپمانان آنها در منطقه اظهار داشت : غرب و آمریکا پس از این نیز به دنبال منافع خود خواهند بود و با توجه به تغییراتی که جهان عرب شاهد آن است هنوز کسی نمی داند که غرب با مسئله اعراب-اسرائیل به چه صورت برخورد خواهد کرد.

عضو "گروه دیدبان حقوق بشر فلسطین"وی درباره اینکه آیا این تغییرات در سیاست آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی تاثیری خواهد داشت؟ به مهر گفت : من درباره اینکه این تغییرات و خیزش مردم جهان عرب در دیدگاه های آمریکا در قبال اسرائیل تغییری ایجاد کرده و سبب می شود تا واشنگتن حامی اعراب شود تردید دارم و به این ترتیب "این مناقشه بی پایان" همچنان ادامه خواهد داشت.

مسلم در پایان به تاثیر خیزش مردم جهان عرب و به ویژه قیام مردم لیبی بر بازار انرژی و به ویژه نفت گفت : نگاهی به بازار انرژی از ابتدای آغاز خیزش مردم نشان می دهد که تحولات خاورمیانه تاثیر زیادی بر بازار انرژی و به ویژه نفت دارد و درصورت ادامه این روند بازار نفت بغرنج تر از وضعیت فعلی خواهد شد و خود این موضوع نیز تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد جهان و کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، خواهد داشت.