ظرفیت پذیرش حوزه علمیه خوزستان به 700 نفر رسید

حجت الاسلام علی آلبکل در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز آمار نام نویسی داوطلبان خوزستانی حوزه علمیه در سال تحصیلی 90-89 را بیش از دو هزار و 500 نفر پیش بینی کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک هزار و 547 داوطلب از طریق پایگاه اینترنتی حوزه علمیه قم، نام نویسی کردند، خاطر نشان کرد: از این تعداد تنها 512 نفر در حوزه علمیه خوزستان پذیرفته شدند و علت افزایش آمار نام نویسان آزمون ورودی حوزه علمیه خوزستان اقبال عموم مردم و علاقه ایجاد شده در نوجوانان و جوانان است.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه خوزستان، شرایط عمومی ثبت نام در حوزه علمیه را یادآور شد و گفت: برخورداری از صلاحیتهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، التزام به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از سلامت روحی و جسمی، تبعیت جمهوری اسلامی ایران، قبولی در آزمون ورودی و همچنین نداشتن منع قانونی از نظام و ظیفه از جمله شرایط پذیرش حوزه های علمیه است.



حجت الاسلام آلبکل یادآور شد: نام نویسی آزمون ورودی حوزه های علمیه سراسر کشور، از طریق پایگاه اینترنتی حوزه علمیه قم، از تاریخ یکم اسفند سال جاری تا پایان فروردین سال 90 خواهد بود، آزمون ورودی حوزه علمیه خوزستان، روز جمعه مورخ شانزدهم فروردین سال 90 در اهواز برگزار می شود.