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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۶

وضعیت عمومی چاق ترین زن خوزستانی مساعد شد

وضعیت عمومی چاق ترین زن خوزستانی مساعد شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم معالج چاق ترین زن خوزستان از مساعد شدن وضعیت او پس از بروز مشکل تنفسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عبداله صرامی درباره وضعیت عمومی خانم سکینه مجدم پس از بروز مشکل تنفسی، اظهار کرد: عفونت تنفسی فوقانی همراه با تنگی نفس، مهمترین مشکل خانم مجدم در چند روز گذشته بوده است.

وی افزود: پس از آنکه از نامساعد شدن وضعیت خانم مجدم به دلیل مشکل تنفسی اطلاع حاصل شد به دستور رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز یک اکیپ پزشکی از اورژانس بیمارستان نفت به منزل خانم مجدم اعزام شد تا کار درمان در منزل انجام شود.

صرامی تصریح کرد: خانم مجدم به دلیل چاقی مفرط و اضافه وزن شدید قادر به حرکت و جابجایی نیست و به همین دلیل در منزل تحت درمان قرار گرفته است.

سرپرست تیم معالج چاق ترین زن خوزستانی ادامه داد: اکیپ اعزامی پس از حضور در منزل خانم مجدم، داروها و اسپریهای مخصوص برای بیمار تجویز کرد که نتیجه خوبی به همراه داشت و آثار بهبودی در بیمار ظاهر شد.

وی گفت: هم اکنون وضعیت عمومی خانم مجدم مناسب است و مشکل تنفسی وی برطرف شده است.
 
 
کد مطلب 1270375

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