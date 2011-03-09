وضعیت عمومی چاق ترین زن خوزستانی مساعد شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عبداله صرامی درباره وضعیت عمومی خانم سکینه مجدم پس از بروز مشکل تنفسی، اظهار کرد: عفونت تنفسی فوقانی همراه با تنگی نفس، مهمترین مشکل خانم مجدم در چند روز گذشته بوده است.

وی افزود: پس از آنکه از نامساعد شدن وضعیت خانم مجدم به دلیل مشکل تنفسی اطلاع حاصل شد به دستور رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز یک اکیپ پزشکی از اورژانس بیمارستان نفت به منزل خانم مجدم اعزام شد تا کار درمان در منزل انجام شود.



صرامی تصریح کرد: خانم مجدم به دلیل چاقی مفرط و اضافه وزن شدید قادر به حرکت و جابجایی نیست و به همین دلیل در منزل تحت درمان قرار گرفته است.



سرپرست تیم معالج چاق ترین زن خوزستانی ادامه داد: اکیپ اعزامی پس از حضور در منزل خانم مجدم، داروها و اسپریهای مخصوص برای بیمار تجویز کرد که نتیجه خوبی به همراه داشت و آثار بهبودی در بیمار ظاهر شد.



وی گفت: هم اکنون وضعیت عمومی خانم مجدم مناسب است و مشکل تنفسی وی برطرف شده است.



